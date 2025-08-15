15 Ağustos 2025 güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve ons altın ne kadar oldu?
Altın piyasalarında dalgalı seyir devam ediyor. Jeopolitik gelişmeler, döviz kurlarındaki hareketlilik ve küresel piyasalardaki belirsizlik, yatırımcıların altına olan ilgisini güçlü tutuyor. 15 Ağustos 2025 Cuma günü gram altın 4.392 TL seviyesinde işlem görürken, ons altın 3.345 dolar bandında seyrini sürdürüyor. Çeyrek altın 7.244 TL’den satılırken, Cumhuriyet altını ise 28.844 TL seviyesinden alıcı buluyor.
Altın fiyatları, haftanın ikinci işlem günü olan 15 Ağustos 2025 Cuma sabahında yatırımcıların gündeminde yer alıyor.
Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurlarındaki hareketlilik ve jeopolitik gelişmeler, altının yönünü belirleyen başlıca faktörler arasında öne çıkıyor.
Piyasalardaki belirsizlik sürerken, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına olan talebin önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.
15 Ağustos 2025 Cuma sabahı altın fiyatları şu şekilde:
Gram Altın: Alış 4.392,33 TL – Satış 4.392,71 TL
Ons Altın: Alış 3.345,23 Dolar – Satış 3.345,54 Dolar
Çeyrek Altın: Alış 7.182,00 TL – Satış 7.244,00 TL
Yarım Altın: Alış 14.364,00 TL – Satış 14.489,00 TL
Tam Altın: Alış 28.212,16 TL – Satış 28.761,55 TL
Cumhuriyet Altını: Alış 28.640,00 TL – Satış 28.844,00 TL
Ata Altın: Alış 29.093,79 TL – Satış 29.820,26 TL