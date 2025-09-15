15 Eylül 2025 güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

15 Eylül 2025 haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları merak konusu oldu.

Sabah saatlerinde vatandaşların en çok araştırdığı başlıklar arasında “Gram altın bugün kaç TL, çeyrek altın ne kadar, ons altın hangi seviyede?” soruları öne çıktı.

Haftaya yatay başlayan ons altın, 3.626–3.647 dolar aralığında dalgalanmasının ardından 3.644,48 dolardan işlem görüyor. Analistler 3.623 dolar seviyesini destek, 3.674 dolar seviyesini ise hedef olarak gösteriyor.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “Boğa piyasası görünümü devam ediyor; ancak bir konsolidasyon dönemi veya küçük bir geri çekilme, altının gelecekte daha yüksek fiyat hedeflerine ulaşması için sağlıklı bir sonuç olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Waterer ayrıca, Fed’in faiz indirimlerine dair net sinyal vermemesinin bu hafta için risk oluşturduğunu vurguladı.

Öte yandan Goldman Sachs, geçtiğimiz hafta yayımladığı notta ons altın için 2026 ortası tahminini 4.000 dolar seviyesinde korudu. Nitekim spekülatörler, 9 Eylül ile biten haftada net uzun pozisyonlarını 2.445 sözleşme azaltarak 166.417’ye düşürdü.

İşte altın piyasasında son durum:

15 Eylül 2025 Pazartesi güncel altın fiyatları

Gram Altın: Alış 4.848,24 TL – Satış 4.848,67 TL

Ons Altın: Alış 3.644,72 USD – Satış 3.645,05 USD

Çeyrek Altın: Alış 8.027,00 TL – Satış 8.089,00 TL

Yarım Altın: Alış 16.054,00 TL – Satış 16.178,00 TL

Tam Altın: Alış 31.563,16 TL – Satış 32.184,06 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 32.010,00 TL – Satış 32.207,00 TL

Ata Altın: Alış 32.549,50 TL – Satış 33.368,75 TL