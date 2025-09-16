16 Eylül güncel altın fiyatları | Faiz indirimi fiyatlanıyor: Fed beklentisiyle altında çifte rekor! Gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

16 Eylül 2025 Salı günü altın piyasası, Fed’in iki gün sürecek faiz toplantısı öncesinde tarihi seviyelere sahne oldu.

Altında çifte rekor

Yatırımcıların güvenli limana ilgisi güçlü şekilde devam ederken, ons altın Asya seansında 3.689,58 dolara kadar çıkarak rekor kırdı. Ons altındaki bu hareket nedeniyle yurt içinde gram altın da sabahın erken saatlerinde 4 bin 898 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Günün ilerleyen saatlerinde ons altın yüzde 0,06 artışla 3.681,42 dolarda işlem gördü. Böylece altın fiyatları ay başından bu yana yüzde 6,78, yılbaşından bu yana ise yüzde 40’ın üzerinde artış kaydetmiş oldu.

Analistlerden “iyimserlik” yorumu

Analistlerden destekleyici yorumlar geldi. Capital.com analisti Kyle Rodda, “Piyasalar çok iyimser. FOMC kararını beklerken faiz indirimlerine inanıyorlar. Kısa ve orta vadede altın için görünüm güçlü olmaya devam ediyor” dedi.

Altın fonlarında yükseliş

Yatırımcıların altın destekli borsa yatırım fonlarına ilgisi de artıyor. Dünyanın en büyük altın destekli fonu SPDR Gold Trust (GLD), varlıklarını yüzde 0,21 artırarak 976,80 tona yükseltti.

ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medyadan Fed Başkanı Jerome Powell’a seslenerek “daha büyük” bir faiz indirimi çağrısı yaptı.

16 Eylül 2025 Salı güncel altın fiyatları

Gram Altın: Alış 4.890,20 TL – Satış 4.890,66 TL

Ons Altın: Alış 3.682,23 USD – Satış 3.682,57 USD

Çeyrek Altın: Alış 8.086,00 TL – Satış 8.154,00 TL

Yarım Altın: Alış 16.173,00 TL – Satış 16.307,00 TL

Tam Altın: Alış 31.553,37 TL – Satış 32.174,09 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 32.246,00 TL – Satış 32.465,00 TL

Ata Altın: Alış 32.539,41 TL – Satış 33.358,42 TL

ANLIK-CANLI ALTIN FİYATLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN