17 Ekim Cuma altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını ne kadar? | Altın fiyatlarında son durum, gram altı rekor mu kırdı? Altın artacak mı?

Altın piyasasındaki hızlı hareketler, yatırımcıların ilgisini artırırken, “Altın yükselmeye devam edecek mi?” ve “Gram altın kaç TL oldu?” gibi sorgular arama motorlarında en çok yapılan başlıklar arasında yer aldı.

Hafta boyunca her sabah yeni rekorlarla yatırımcıyı karşılayan altın, haftanın son işlem gününde de yükselişini sürdürdü.

Sabah saatleri itibarıyla yurt içi piyasalarda gram altın 5.896 TL, ons altın ise 4.357 dolar seviyesinde işlem gördü.

Kapalıçarşı’da çeyrek altın 10 bin TL’yi geçti

Kapalıçarşı’daki kuyumcularda sabah saatlerinden itibaren yoğunluk yaşandı. Gram altın fiyatı 6.125 – 6.200 TL aralığında alıcı bulurken; çeyrek altın ilk kez 10 bin TL’yi aştı. Kuyumcularda çeyrek altın 10.040 – 10.145 TL aralığında işlem gördü.

17 Ekim Cuma güncel altın fiyatları

Gram Altın: Alış 5.895,47 TL – Satış 5.896,21 TL

Ons Altın: Alış 4.357,27 USD – Satış 4.357,77 USD

Çeyrek Altın: Alış 10.100,00 TL – Satış 10.205,00 TL

Yarım Altın: Alış 20.203,00 TL – Satış 20.412,00 TL

Tam Altın: Alış 38.773,68 TL – Satış 39.547,01 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 40.277,00 TL – Satış 40.633,00 TL

Ata Altın: Alış 39.985,36 TL – Satış 41.002,73 TL