17 Ekim Cuma altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını ne kadar? | Altın fiyatlarında son durum, gram altı rekor mu kırdı? Altın artacak mı?

17 Ekim altın fiyatları | Altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor!
Altın fiyatları haftanın son işlem gününde de rekor kırmaya devam ediyor. Altındaki son durumu merak eden vatandaşlar, Google ve benzeri arama motorları üzerinden "Gram altın kaç TL oldu?", "Ons altın kaç dolar?", "Altın fiyatları neden düştü?", "Altın yükselmeye devam edecek mi?" gibi sorgulamalar yapıyor. Sabah saatleri itibarıyla yurt içi piyasalarda gram altın 5.896 TL'den işlem görürken ons altın ise 4.357 dolar seviyesinde yer aldı. Peki çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 17 Ekim Cuma güncel altın fiyatları...
Altın piyasasındaki hızlı hareketler, yatırımcıların ilgisini artırırken, “Altın yükselmeye devam edecek mi?” ve “Gram altın kaç TL oldu?” gibi sorgular arama motorlarında en çok yapılan başlıklar arasında yer aldı.
Hafta boyunca her sabah yeni rekorlarla yatırımcıyı karşılayan altın, haftanın son işlem gününde de yükselişini sürdürdü.
Sabah saatleri itibarıyla yurt içi piyasalarda gram altın 5.896 TL, ons altın ise 4.357 dolar seviyesinde işlem gördü.
Kapalıçarşı’da çeyrek altın 10 bin TL’yi geçti
Kapalıçarşı’daki kuyumcularda sabah saatlerinden itibaren yoğunluk yaşandı. Gram altın fiyatı 6.125 – 6.200 TL aralığında alıcı bulurken; çeyrek altın ilk kez 10 bin TL’yi aştı. Kuyumcularda çeyrek altın 10.040 – 10.145 TL aralığında işlem gördü.
17 Ekim Cuma güncel altın fiyatları
Gram Altın: Alış 5.895,47 TL – Satış 5.896,21 TL
Ons Altın: Alış 4.357,27 USD – Satış 4.357,77 USD
Çeyrek Altın: Alış 10.100,00 TL – Satış 10.205,00 TL
Yarım Altın: Alış 20.203,00 TL – Satış 20.412,00 TL
Tam Altın: Alış 38.773,68 TL – Satış 39.547,01 TL
Cumhuriyet Altını: Alış 40.277,00 TL – Satış 40.633,00 TL
Ata Altın: Alış 39.985,36 TL – Satış 41.002,73 TL