17 Eylül 2025 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve ons altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları, Salı günü ulaştığı tarihi zirvenin ardından Çarşamba sabahına hafif kayıpla başladı. Gram altın fiyatı 4 bin 889,79 TL alış ve 4 bin 890,27 TL satış seviyesinde işlem görüyor.

Ons altın fiyatı 3 bin 681,79 dolar alış, 3 bin 682,27 dolar satış seviyelerinde. Çeyrek altın fiyatı ise 8 bin 131 TL’den alınırken 8 bin 216 TL’den satılıyor.

Yarım altın 16 bin 262 TL’den alınırken 16 bin 442 TL’den satılıyor. Tam altın 32 bin 103,62 TL alış, 32 bin 727,04 TL satış seviyesinde.

Cumhuriyet altını 32 bin 424 TL’den alınırken 32 bin 734 TL’den satılıyor. Ata altın fiyatı ise 33 bin 106,86 TL alış ve 33 bin 931,71 TL satış aralığında bulunuyor.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, altının 3.700 dolara çıkışının “dolardaki zayıflama ve Fed’in yıl sonuna kadar ek faiz indirimleri yapacağı beklentisiyle desteklendiğini” söyledi. Ancak Waterer, bu noktada gelen satışların fiyatları aşağı çektiğini vurguladı.

Fed ve Powell Beklentisi

Piyasalarda, Fed’in bugünkü toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimi büyük ölçüde fiyatlanmış durumda. Ancak gözler Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarına çevrilmiş durumda. Daha güvercin bir tonun altının yeniden yükselişine destek vereceği, aksi durumda ise kısa vadeli geri çekilmenin sürebileceği değerlendiriliyor.

Dün altında çifre rekor vardı

Dün altın fiyatları, Fed’in iki gün sürecek faiz toplantısı öncesinde tarihi seviyelere sahne oldu. Ons altın, Asya seansında 3 bin 703 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Gram altın fiyatı ise 4 bin 914 TL’ye ulaşarak rekor kırdı.

17 Eylül 2025 Çarşamba güncel altın fiyatları

Gram Altın: Alış 4.889,79 TL – Satış 4.890,27 TL

Ons Altın: Alış 3.681,79 USD – Satış 3.682,27 USD

Çeyrek Altın: Alış 8.131,00 TL – Satış 8.216,00 TL

Yarım Altın: Alış 16.262,00 TL – Satış 16.442,00 TL

Tam Altın: Alış 32.103,62 TL – Satış 32.727,04 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 32.424,00 TL – Satış 32.734,00 TL

Ata Altın: Alış 33.106,86 TL – Satış 33.931,71 TL

