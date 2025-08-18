Altın fiyatları, haftanın ilk işlem günü olan 18 Ağustos 2025 Pazartesi sabahında yatırımcıların gündeminde yer alıyor.

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurlarındaki hareketlilik ve jeopolitik gelişmeler, altının yönünü belirleyen başlıca faktörler arasında öne çıkıyor.

Piyasalardaki belirsizlik sürerken, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına olan talebin önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

Trump-Zelenskiy görüşmesi öncesi ons altın toparlandı

Altın fiyatlarındaki hareketlilikte, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Avrupalı liderlerle yapacağı Rusya ile olası barış anlaşmasına ilişkin toplantı öncesi piyasalarda artan temkinli hava da etkili oldu.

Ons altın, 1 Ağustos’tan bu yana görülen en düşük seviyesinden toparlanarak Cuma gününe göre yüzde 0,5 artışla 3.353,44 dolara yükseldi.

KCM Trade baş piyasa analisti Tim Waterer, “Altın güne baskı altında başladı ancak bir değer oyunu olarak 3.330 dolar seviyesinde güçlü bir alım desteği buldu. ABD Hazine tahvil getirilerinin Cuma günkü yüksek seviyelerden gerilemesi altına biraz nefes aldırdı” dedi.

Analistler, ons altının 3.354 doların üzerine çıkması halinde 3.374 dolar seviyesinin hedeflenebileceğini belirtirken, bugün için desteklerin 3.328 ve 3.316 dolar seviyelerinde olduğunu aktarıyor.

18 Ağustos 2025 Pazartesi sabahı altın fiyatları şu şekilde:

Gram Altın: Alış 4.405,29 TL – Satış 4.405,80 TL

Ons Altın: Alış 3.349,94 Dolar – Satış 3.350,27 Dolar

Çeyrek Altın: Alış 7.208,00 TL – Satış 7.266,00 TL

Yarım Altın: Alış 14.416,00 TL – Satış 14.532,00 TL

Tam Altın: Alış 28.227,33 TL – Satış 28.777,02 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 28.744,00 TL – Satış 28.931,00 TL

Ata Altın: Alış 29.109,44 TL – Satış 29.836,30 TL

