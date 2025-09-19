19 Eylül altın güncel fiyatları: Fed sonrası düşen altın yeniden yükselişte! Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?
Sabahın erken saatlerinde altın piyasasında son durum araştırılırken, “Gram altın kaç TL oldu, ons altın kaç dolar, çeyrek altın ne kadar?” soruları en çok arananlar arasında yer alıyor. Rekorların ardından Fed'in faiz indirimi kararıyla gerileyen altın 19 Eylül Cuma sabahında toparlanma sinyalleri veriyor. Peki güncel altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç TL oldu? Çeyrek, yarım ve tam altında son durum ne? Ons altın kaç dolar? İşte 19 Eylül Cuma sabahı hafta kapanışında güncel altın fiyatları...
Altın piyasasında rekorların ardından gelen dalgalanma yeni haftanın son işlem gününde de devam ediyor. Fed’in faiz indirim kararının açıklanmasıyla birlikte sert düşüş yaşayan ons altın, 19 Eylül Cuma sabahında toparlanma işaretleri veriyor.
ABD Merkez Bankası (Fed), merakla beklenen faiz kararını duyurdu. Banka, politika faizinde 25 baz puanlık indirime giderek üst bandı yüzde 4,25 seviyesine çekti. Küresel piyasalarda uzun süredir beklenen bu adım, altın fiyatlarında anlık sert dalgalanmalara yol açtı.
Faiz kararı öncesinde 3 bin 703 dolarla tarihi zirvesini geliştiren ons altın, açıklamanın ardından hızlı bir şekilde gerilese de 19 Eylül sabahında yeniden 3 bin 659 dolar seviyelerinde denge buldu.
19 Eylül 2025 güncel altın fiyatları
Altın piyasasında 19 Eylül 2025 Cuma sabahı itibarıyla güncel fiyatlar şöyle:
Gram Altın: Alış 4.870,16 TL – Satış 4.870,66 TL
Ons Altın: Alış 3.659,23 USD – Satış 3.659,59 USD
Çeyrek Altın: Alış 8.125,00 TL – Satış 8.198,00 TL
Yarım Altın: Alış 16.250,00 TL – Satış 16.407,00 TL
Tam Altın: Alış 31.743,96 TL – Satış 32.368,34 TL
Cumhuriyet Altını: Alış 32.400,00 TL – Satış 32.714,00 TL
Ata Altın: Alış 32.735,95 TL – Satış 33.559,82 TL