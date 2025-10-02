2 Ekim altın fiyatları: Altında tarihi ralli sonrası duraklama | Gram altın kaç TL? Gram altın yükselir mi? Gram altın düşer mi? Altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın piyasası, rekor seviyelerin ardından yatay bir görünüm sergiliyor.

ABD’de hükümetin kapanması ve açıklanan zayıf istihdam verileri, yatırımcıların Fed’in faiz indirimlerine yönelik beklentilerini artırırken, altın fiyatları dalgalı seyrin ardından durağanlaştı.

Federal hükümetin kapanması, Fed’in kararlarında kullandığı kritik verilerde boşluk yaratma riskini beraberinde getirirken, yatırımcıların resmi olmayan kaynaklara yönelmesine neden oldu.

Özellikle ADP özel sektör istihdam verisinde görülen sert düşüş dikkat çekti.

Altın, yılbaşından bu yana yüzde 47 değer kazandı ve 1979’dan bu yana en büyük yıllık yükselişine doğru ilerliyor. Merkez bankalarının güçlü altın alımları ve ETF talebindeki artış da bu ralliyi destekliyor.

Singapur’da sabah saatlerinde spot altın yüzde 0,2 düşüşle ons başına 3.859,22 dolara geriledi. Gümüş, önceki seansta 14 yılın zirvesini görmesinin ardından düşüş yaşarken; platin ve paladyumda da değer kayıpları görüldü.

Güncel altın fiyatları (2 Ekim Perşembe)

Gram Altın: Alış 5.169,59 TL – Satış 5.170,19 TL

Ons Altın: Alış 3.865,40 USD – Satış 3.865,82 USD

Çeyrek Altın: Alış 8.634,00 TL – Satış 8.705,00 TL

Yarım Altın: Alış 17.267,00 TL – Satış 17.420,00 TL

Tam Altın: Alış 33.995,77 TL – Satış 34.663,48 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 34.429,00 TL – Satış 34.706,00 TL

Ata Altın: Alış 35.058,14 TL – Satış 35.939,43 TL