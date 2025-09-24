24 Eylül altın fiyatları: Rekor sonrası altında kâr satışı etkisi | Gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu? Altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları, rekor seviyelerin ardından yatırımcıların kâr realizasyonuna yönelmesiyle geriledi. Piyasalar, Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz politikası hakkındaki ihtiyatlı açıklamalarını sindirmeye çalışırken, değerli metalde sınırlı düşüşler izlendi.

Önceki seansta 3.790,82 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkan ons altın, bugün erken saatlerde 3.750 dolara kadar geriledi. Sonrasında toparlanan fiyatlar, şu sıralarda ons başına 3.763,88 dolar seviyesinde dengelenmiş durumda.

Benzer bir durum yurt içinde de gram altında görüldü. Dün 5.048 TL ile tarihi zirvesini yineleyen gram altın sabah saatlerinde 5.015,88'a kadar geriledi.

"Altında gerilemeye rağmen trend pozitif"

OANDA analisti Kelvin Wong, altının aşırı alım bölgesinde bulunduğunu vurguladı. Wong, "Altın şu anda aşırı alım teknik koşullarına ve Powell'ın gelecekteki faiz indirimleri konusunda net sinyaller vermeyen tarafsız tutumuna tepki gösteriyor" dedi. Wong’a göre geri çekilmeye rağmen trendler pozitif yönde devam ediyor.

24 Eylül Çarşamba güncel altın fiyatları

Gram Altın: Alış 5.015,28 TL – Satış 5.015,88 TL

Ons Altın: Alış 3.765,38 USD – Satış 3.765,75 USD

Çeyrek Altın: Alış 8.397,00 TL – Satış 8.468,00 TL

Yarım Altın: Alış 16.795,00 TL – Satış 16.947,00 TL

Tam Altın: Alış 33.113,25 TL – Satış 33.763,98 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 33.486,00 TL – Satış 33.764,00 TL

Ata Altın: Alış 34.148,04 TL – Satış 35.006,83 TL

ANLIK-CANLI ALTIN FİYATLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN