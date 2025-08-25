Altın fiyatları, haftanın ilk işlem günü olan 25 Ağustos 2025 Pazartesi sabahında yatırımcıların gündeminde yer aldı. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurlarındaki hareketlilik ve jeopolitik gelişmeler altının yönünü belirleyen en önemli faktörler arasında öne çıkıyor.

Piyasalardaki belirsizlik sürerken, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına olan talebin önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

Ons altın kritik seviyelerde

Ons altın fiyatları, doların yükselmesiyle birlikte iki haftanın zirvesinden geriledi. Ancak Fed Başkanı Jerome Powell’ın güvercin tonda verdiği mesajlar sonrası faiz indirimi beklentilerinin artması, değerli metale destek sağladı.

Spot altın bu sabah ons başına yüzde 0,15 düşüşle 3.366,81 dolar seviyesinde işlem görüyor. Geçtiğimiz Cuma günü ise 11 Ağustos’tan bu yana en yüksek seviye olan 3.378,86 dolar kaydedilmişti.

Analistler, ons altında bugün 3.355 dolar seviyesine kadar bir düzeltme olabileceğini belirtiyor. Bu seviyenin altına inilmesi halinde 3.338 dolar gündeme gelebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 3.375 – 3.388 dolar aralığı direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. Buranın aşılması halinde 3.408 dolar hedeflenebilir.

City Index kıdemli analisti Matt Simpson, “Altın için kısa vadede 3.350 dolar civarında güçlü bir destek seviyesi var. Powell’ın güvercin mesajları altının Cuma günü dip yapmasını sağladı. Ancak kalıcı bir yükseliş için daha yumuşak PCE enflasyonu ve zayıf istihdam verilerine ihtiyaç var” değerlendirmesinde bulundu.

Fed’in etkisi

Powell, Cuma günü yaptığı açıklamada iş piyasası risklerinin arttığını ancak enflasyonun halen bir tehdit oluşturduğunu belirterek, bir sonraki ayki Fed toplantısında faiz indirimi ihtimaline dikkat çekmişti.

CME FedWatch Tool’a göre piyasalar, 17 Eylül’deki toplantıda çeyrek puanlık faiz indirimi için yüzde 87, yıl sonuna kadar ise toplamda 48 baz puanlık indirim için fiyatlama yapıyor.

25 Ağustos 2025 Pazartesi sabahı altın fiyatları şu şekilde:

Gram Altın: Alış 4.435,06 TL – Satış 4.435,34 TL

Ons Altın: Alış 3.365,27 Dolar – Satış 3.365,59 Dolar

Çeyrek Altın: Alış 7.259,00 TL – Satış 7.284,00 TL

Yarım Altın: Alış 14.519,00 TL – Satış 14.569,00 TL

Tam Altın: Alış 28.542,75 TL – Satış 29.098,46 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 28.948,00 TL – Satış 29.004,00 TL

Ata Altın: Alış 29.434,71 TL – Satış 30.169,57 TL

