25 EKİM CUMARTESİ ALTIN FİYATLARI | Rekorla başlayan hafta düşüşle kapandı! Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Altın düşmeye devam edecek mi?

Hafta sonuna girerken altın piyasasında sert hareketler yaşandı.

Hafta başında 5.897 TL seviyesine kadar yükselerek tüm zamanların zirvesine yaklaşan gram altın, haftayı 350 liraya yakın kayıpla tamamladı. Dün yurt içi piyasalarda gram altın 5.545 TL seviyesine kadar geriledi.

20 Ekim Pazartesi günü 4.381 dolara kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gören ons altın, hafta sonunda 4.111 dolara kadar geriledi.

Analistlere göre bu hareket, uzun süredir süren yükseliş trendinin ardından gelen “beklenen düzeltme” niteliğinde.

Altın fiyatları neden düşüyor?

Altın fiyatlarındaki düşüşte, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşına yönelik endişelerin hafiflemesi önemli rol oynadı. Yatırımcıların risk iştahının artmasıyla birlikte güvenli liman olarak görülen altından çıkışlar hızlandı.

Uzmanlara göre, kısa vadede dalgalanma sürse de küresel belirsizlikler tamamen ortadan kalkmadığı için altın uzun vadede hâlâ güçlü bir yatırım aracı olmaya devam edecek.

25 Ekim Cumartesi güncel altın fiyatları

Gram Altın: Alış 5.544,31 TL – Satış 5.545,35 TL

Ons Altın: Alış 4.111,84 USD – Satış 4.112,61 USD

Çeyrek Altın: Alış 9.569,00 TL – Satış 9.710,00 TL

Yarım Altın: Alış 19.139,00 TL – Satış 19.408,00 TL

Tam Altın: Alış 37.758,09 TL – Satış 38.539,43 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 38.158,00 TL – Satış 38.659,00 TL

Ata Altın: Alış 38.938,03 TL – Satış 39.958,06 TL