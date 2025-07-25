Altın piyasaları 25 Temmuz 2025 Cuma sabahına sakin ama dikkat çeken bir başlangıç yaptı. Çarşamba günü 4.452 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören gram altın, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı. Sabah saatlerinde gram altın alış fiyatı 4.379,40 TL, satış fiyatı ise 4.379,66 TL olarak kaydedildi.

Rekor seviyelere ulaşılan 23 Temmuz tarihinde, ABD dolarındaki zayıflama ve Hazine tahvili faizlerinde yaşanan düşüş, altın fiyatlarında ani bir sıçramaya neden olmuştu. Ancak bu yükselişin ardından gelen düzeltme hareketiyle birlikte fiyatlarda geri çekilme gözlendi.

Uluslararası piyasada ons altın ise 3.362 dolar seviyelerinde yatay bir seyir izliyor. Bu durum, yatırımcıların yeni ekonomik verileri ve merkez bankalarının mesajlarını beklediğine işaret ediyor.

Altındaki bu dalgalanma, diğer türlerde de etkisini hissettirdi. Çeyrek altın sabah saatlerinde 7.126 TL alış, 7.201 TL satış fiyatıyla işlem görürken; Cumhuriyet altını 28.417 TL alış ve 28.670 TL satış seviyelerinde yer alıyor.

İşte 25 Temmuz 2025 Cuma sabahı itibarıyla güncel altın fiyatları:

* Gram Altın: Alış 4.379,40 TL – Satış 4.379,66 TL

* Ons Altın: Alış 3.362,64 Dolar – Satış 3.363,02 Dolar

* Çeyrek Altın: Alış 7.126,00 TL – Satış 7.201,00 TL

* Cumhuriyet Altını: Alış 28.417,00 TL – Satış 28.670,00 TL

* Tam Altın: Alış 28.088,26 TL – Satış 28.642,32 TL

* Yarım Altın: Alış 14.252,00 TL – Satış 14.401,00 TL

* Ata Altın: Alış 28.966,01 TL – Satış 29.696,64 TL

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