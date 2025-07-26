Altın piyasaları, 26 Temmuz 2025 Cumartesi sabahına düşüş eğiliminde başladı. Haftanın ortasında 4.452 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören gram altın, haftanın son işlem gününde yönünü aşağı çevirdi. Cuma kapanışında gram altın alış fiyatı 4.351,28 TL, satış fiyatı ise 4.352,20 TL olarak kayıtlara geçti.

ABD ekonomisine yönelik belirsizlikler ve tahvil faizlerinde yaşanan dalgalanmalar, altın fiyatlarını baskı altına aldı. Özellikle 23 Temmuz’da doların zayıflamasıyla yaşanan sıçrama sonrası, piyasada düzeltme hareketi etkili oldu.

Uluslararası piyasalarda ons altın da geri çekilerek 3.337 dolar seviyelerine geriledi. Bu düşüş, yatırımcıların gözünü yeni ekonomik verilere ve merkez bankalarının mesajlarına çevirmesine neden oldu. Piyasa uzmanları, kısa vadeli yön arayışının sürdüğünü belirtiyor.

Altındaki dalgalanma, çeyrek ve Cumhuriyet altını fiyatlarına da yansıdı. Çeyrek altın sabah saatlerinde 7.101 TL alış, 7.180 TL satış fiyatıyla işlem gördü. Cumhuriyet altını ise 28.318 TL alış ve 28.588 TL satış seviyelerinde fiyatlandı.

İşte 26 Temmuz 2025 Cumartesi sabahı itibarıyla güncel altın fiyatları:

* Gram Altın: Alış 4.351,28 TL – Satış 4.352,20 TL

* Ons Altın: Alış 3.337,26 Dolar – Satış 3.337,94 Dolar

* Çeyrek Altın: Alış 7.101,00 TL – Satış 7.180,00 TL

* Cumhuriyet Altını: Alış 28.318,00 TL – Satış 28.588,00 TL

* Tam Altın: Alış 27.998,69 TL – Satış 28.551,03 TL

* Yarım Altın: Alış 14.203,00 TL – Satış 14.360,00 TL

* Ata Altın: Alış 28.873,65 TL – Satış 29.601,99 TL