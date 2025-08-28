Altın fiyatları 28 Ağustos 2025 Perşembe günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Jeopolitik gelişmeler, döviz kurları ve küresel piyasalardaki hareketlilik fiyatlamalarda etkili olurken, ABD’den gelecek ekonomik veriler öncesi yatırımcıların temkinli duruşu altını yatay seyirde tutuyor.

Yatırımcılar yeni günde, “Gram altın kaç TL oldu?”, “Çeyrek altın fiyatı yükseliyor mu?”, “Altın düşecek mi?” sorularına yanıt arıyor.

Ons altında 3.400 dolar sınavı

Ons altın, 11 Ağustos’tan bu yana görülen en yüksek seviye olan 3.400 dolar sınırına kadar yükseldi, ardından ise 3.390 dolar seviyesine geri çekildi. Teknik analistlere göre altın, 3.396 dolar direncini yeniden test etmeye hazırlanıyor. Bu seviyenin kırılması halinde fiyatların 3.406–3.412 dolar aralığına yükselebileceği öngörülüyor.

Analistler, 3.370 doların altına inilmesi halinde ise 3.311’den başlayan yükseliş trendinin sona erebileceğini vurguluyor.

Piyasanın gözü ABD verilerinde

Küresel piyasalar şimdi ABD’den Cuma günü açıklanacak olan Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi’ne odaklanmış durumda. Analistlere göre, PCE’nin yıllık bazda yüzde 2,6 artış göstermesi bekleniyor. Bu veri, Fed’in faiz politikası için kritik bir sinyal olacak.

Capital.com analisti Kyle Rodda, altına olan ilgiyi şu sözlerle değerlendirdi:

“Fed'in bağımsızlığına yönelik kurumsal güven sorunları nedeniyle altına ciddi bir ilgi var.”

Faiz indirimi beklentisi de altını destekliyor

CME FedWatch verilerine göre piyasalar, Fed’in önümüzdeki ayki toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimi ihtimalini yüzde 88’in üzerinde fiyatlıyor. Bu beklenti, ons altının yüksek seviyelerde tutunmasına destek veriyor.

Sabah saatleri itibarıyla altın piyasasında son durum şöyle:

28 Ağustos 2025 güncel altın fiyatları

Gram Altın: Alış 4.474,77 TL – Satış 4.475,24 TL

Ons Altın: Alış 3.389,81 dolar – Satış 3.390,12 dolar

Çeyrek Altın: Alış 7.293,00 TL – Satış 7.352,00 TL

Yarım Altın: Alış 14.585,00 TL – Satış 14.705,00 TL

Tam Altın: Alış 28.595,32 TL – Satış 29.152,03 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 29.081,00 TL – Satış 29.274,00 TL

Ata Altın: Alış 29.488,92 TL – Satış 30.225,11 TL

ANLIK-CANLI ALTIN FİYATLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN