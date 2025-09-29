29 Eylül altın fiyatları: Altın yeni haftaya çifte rekorla başladı! Gram altın kaç TL? Ons altın kaç dolar? Çeyrek, yarım, tam altın fiyatları

Altın fiyatları yeni haftaya tarihi rekorlarla başladı.

Geçtiğimiz hafta kapanışta 5 bin 20 TL seviyelerinde yer alan gram altın, yeni haftanın ilk işlem gününde 5 bin 76 TL’ye yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Benzer bir yükseliş ons altında da yaşandı. 3 bin 800 dolar eşiğini test eden ons altın, haftaya 3 bin 799 dolar seviyesinde giriş yaptı.

Son 1 ayda yüzde 11,8 arttı

Altın son bir ayda yüzde 11,8, yıl başından bu yana ise yüzde 44,70 değer kazandı. Yatırımcıların güvenli liman talebi, doların zayıflaması ve Fed’in faiz indirim beklentileriyle daha da güçlendi.

Analistlerden uyarı

Capital.com analisti Kyle Rodda, “Amerika Birleşik Devletleri'ndeki olumlu enflasyon verisi, piyasalara Fed'in Ekim ve Aralık aylarında daha fazla faiz indirimi yapacağına inanmak için neden verdi” dedi.

Rodda ayrıca, “Piyasa duyarlılığı çok yükselişte ve bu hafta başka bir rekor seviyeyi yeniden test etme yolundayız. Altın piyasası şu anda oldukça uzun pozisyonlu ve bu, gelecekteki yükseliş konusunda dikkatli olmak için bir neden olarak gösterilebilir” ifadelerini kullandı.

Güncel altın fiyatları (29 Eylül Pazartesi)

Gram Altın: Alış 5.071,04 TL – Satış 5.071,75 TL

Ons Altın: Alış 3.798,24 USD – Satış 3.798,66 USD

Çeyrek Altın: Alış 8.507,00 TL – Satış 8.555,00 TL

Yarım Altın: Alış 17.015,00 TL – Satış 17.123,00 TL

Tam Altın: Alış 33.137,15 TL – Satış 33.788,34 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 33.919,00 TL – Satış 34.109,00 TL

Ata Altın: Alış 34.172,68 TL – Satış 35.032,08 TL

