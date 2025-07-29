29 Temmuz altın fiyatları: Altında yön arayışı sürüyor: Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu?
Altın piyasaları haftaya zayıf bir başlangıç yaptı. Geçtiğimiz hafta rekor seviye olan 4.452 TL'yi gören gram altın, yeni haftada değer kaybederek 4.321 TL seviyelerine geriledi. Küresel piyasalarda ons altın da 3.313 dolar bandına çekildi. Uzmanlar, yatırımcıların kısa vadeli yön arayışını sürdürdüğünü vurgularken, altın fiyatlarındaki volatilite dikkat çekiyor. İşte 29 Temmuz 2025 Salı sabahı itibarıyla gram, çeyrek, ons ve diğer altın türlerinde son durum...
Altın piyasaları 29 Temmuz 2025 Salı sabahına yatay bir seyirle başladı.
Geçtiğimiz hafta tarihi zirve olan 4.452 TL'yi gören gram altın, haftanın son işlem gününde değer kaybederek haftalık kapanışını düşüşle tamamlamıştı.
Yeni haftanın ikinci işlem gününde de fiyatlar üzerindeki durgunluk devam ediyor.
Küresel piyasalarda da benzer bir tablo göze çarpıyor. Ons altın fiyatı, geçtiğimiz günlerde yaşanan yükselişin ardından geri çekilerek 3.313 dolar seviyelerine geriledi.
Piyasa uzmanları, kısa vadede yön arayışının sürdüğünü ve fiyatların dalgalı seyrini koruduğunu ifade ediyor.
İşte 29 Temmuz 2025 Salı sabahı itibarıyla güncel altın fiyatları şöyle:
Gram Altın: Alış 4.321,28 TL – Satış 4.321,71 TL
Ons Altın: Alış 3.313,24 Dolar – Satış 3.313,54 Dolar
Çeyrek Altın: Alış 7.058,00 TL – Satış 7.127,00 TL
Cumhuriyet Altını: Alış 28.147,00 TL – Satış 28.377,00 TL
Tam Altın: Alış 27.745,16 TL – Satış 28.292,61 TL
Yarım Altın: Alış 14.117,00 TL – Satış 14.254,00 TL
Ata Altın: Alış 28.612,19 TL – Satış 29.334,06 TL