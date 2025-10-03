3 Ekim altın fiyatları: Altın yeni güne düşüşle başladı | Gram altın kaç TL? Gram altın yükselir mi? Gram altın düşer mi? Altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın piyasasında hafta boyunca yaşanan dalgalı seyir, haftanın son işlem gününde de devam etti. Dün 5.213 TL seviyesine kadar yükselen gram altın, 3 Ekim Cuma sabahında gerileyerek güne başladı.

Ons altın 3.844 dolarda

Küresel piyasalarda merakla takip edilen ons altın da dün 3.900 dolar seviyelerini test etmişti. Ancak bu seviyelerde tutunamayan ons altın, 3 Ekim sabahında 3.844 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Gram altın fiyatı düştü

Gram altın, dün gördüğü 5.213 TL zirvesinden geri çekilerek 5.180 TL civarına kadar geriledi. Yatırımcılar özellikle gram altının tekrar 5.200 TL üzerine çıkıp çıkamayacağını merak ediyor.

Güncel altın fiyatları (3 Ekim Cuma)

Gram Altın: Alış 5.149,65 TL – Satış 5.150,29 TL

Ons Altın: Alış 3.845,58 USD – Satış 3.846,12 USD

Çeyrek Altın: Alış 8.646,00 TL – Satış 8.731,00 TL

Yarım Altın: Alış 17.293,00 TL – Satış 17.474,00 TL

Tam Altın: Alış 34.076,04 TL – Satış 34.745,30 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 34.479,00 TL – Satış 34.814,00 TL

Ata Altın: Alış 35.140,92 TL – Satış 36.024,26 TL

