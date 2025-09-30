30 Eylül altın fiyatları: Altın ikinci gün üst üste rekor kırdı | Gram altın kaç TL? Ons altın kaç dolar? Çeyrek, yarım tam ve cumhuriyet altını fiyatları

Altın fiyatları, ABD hükümetinin kapanma ihtimaline yönelik endişeler ve faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesiyle üst üste ikinci gün rekor kırdı. Güvenli liman talebinin artması, piyasaları yeni zirvelere taşıdı.

Ons altın 3.861 doları aştı

Asya piyasalarında ons altın yüzde 0,71 yükselerek 3.861 dolar seviyesini geçti. Yatırımcıların güvenli liman arayışıyla hızlanan alımlar, fiyatların yükseliş trendini güçlendirdi. Analistler, teknik göstergelerin 3.936 – 4.109 dolar aralığında potansiyel zirvelere işaret ettiğini belirtiyor.

Gram altın 5.170 TL’ye ulaştı

Yurt içinde gram altın sabah saatlerinde 5.170 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Çeyrek altın 8.653 TL’den işlem görürken, Cumhuriyet altını 34.500 TL seviyesini aştı.

“4.000 dolar artık gerçekçi”

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “Yaklaşan hükümetin kapanması, piyasada belirsizlik ortamı yaratarak altının değer kazanmasını hızlandırdı. Yıl sonu için 4.000 dolar hedefi artık gerçekçi görünüyor” ifadelerini kullandı.

Washington’daki siyasi çıkmaz güvenli liman talebini artırıyor

ABD Başkanı Donald Trump ile Demokrat milletvekilleri arasında süren bütçe görüşmelerinde ilerleme sağlanamaması, kapanma ihtimalini güçlendirdi. Bu durum, kritik ekonomik verilerin açıklanmasının ertelenmesi riskini beraberinde getiriyor.

Fed indirimi beklentisi fiyatları destekliyor

CME Group’un FedWatch aracına göre, yatırımcılar bir sonraki toplantıda 25 baz puanlık faiz indirimi olasılığını yüzde 89 olarak fiyatlıyor. Düşük faiz oranları, faiz getirmeyen altının cazibesini artırıyor. Ayrıca, dünyanın en büyük altın destekli ETF’si SPDR Gold Trust, varlıklarını yüzde 0,6 artırarak 1.011,73 tona yükseltti.

Diğer değerli metaller

Spot gümüş ons başına 46,93 dolarda sabit kalırken, platin yüzde 0,8 düşüşle 1.588,70 dolara, paladyum ise yüzde 0,7 düşüşle 1.258,60 dolara geriledi.

Güncel altın fiyatları (30 Eylül Salı)

Gram Altın: Alış 5.166,73 TL – Satış 5.167,30 TL

Ons Altın: Alış 3.862,77 USD – Satış 3.863,28 USD

Çeyrek Altın: Alış 8.586,00 TL – Satış 8.653,00 TL

Yarım Altın: Alış 17.172,00 TL – Satış 17.316,00 TL

Tam Altın: Alış 33.406,87 TL – Satış 34.068,66 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 34.239,00 TL – Satış 34.500,00 TL

Ata Altın: Alış 34.450,84 TL – Satış 35.322,72 TL