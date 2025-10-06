300 yıllık hazine dalgıçların oldu... Değeri 40 milyon TL'den fazla

1715 yılında Küba’dan yola çıkan ve Florida açıklarındaki kasırgada batan İspanyol hazinesine ait gemi filosu, yaklaşık 400 milyon dolarlık altın ve gümüş sikke taşıyordu.

Filoya ait enkazlarda yapılan son dalışlarda binden fazla sikke keşfedildi. Toplam değeri 1 milyon doları (41.7 milyon TL) aşan bu hazine, 1715 Fleet Queens Jewels adlı kurtarma şirketi tarafından bulundu.

Darphane işaretleri silinmemiş

Şirketin açıklamasına göre, birçok sikkede darphane işaretleri ve tarihleri hâlâ okunabiliyor. Operasyon Direktörü Sal Guttuso, “Her bir sikke, dönemin İspanyol İmparatorluğu’nun altın çağından somut bir bağ taşıyor” dedi.

Yüzde 20'si müzelere

Yaklaşık bin büyük gümüş sikkeden oluşan bu keşif, şirketin 1990’dan bu yana yaptığı en büyük bulgu olarak kayda geçti. Florida yasalarına göre, hazinenin yüzde 20’si müzelere ayrılacak, geri kalanı ise keşfi yapan dalgıçlarla paylaşılacak.