Altın piyasasında geçtiğimiz haftanın zirve seviyeleri sonrası yaşanan düşüş, bugün yerini sınırlı bir toparlanmaya bıraktı.

Geçtiğimiz hafta gram altın 4.452 TL’ye ulaşarak rekor kırmıştı. Ancak haftanın devamında yaşanan değer kaybıyla fiyat 4.267 TL’ye kadar gerilemişti. Küresel gelişmeler ve ons altındaki zayıflama da bu süreçte etkili oldu. Nitekim ons altın, aynı dönemde 3.274 dolar bandına kadar çekildi.

31 Temmuz 2025 Perşembe sabahı itibarıyla ise altın fiyatlarında yukarı yönlü bir hareketlenme gözlendi. Uzmanlar, yatırımcıların kısa vadeli yön arayışında olduğunu belirtirken, piyasalarda volatilitenin sürdüğüne dikkat çekiyor.

İşte 31 Temmuz 2025 Perşembe sabahı itibarıyla güncel altın fiyatları şöyle:

Gram Altın: Alış 4.299,26 TL – Satış 4.299,70 TL

Ons Altın: Alış 3.295,46 Dolar – Satış 3.295,82 Dolar

Çeyrek Altın: Alış 7.026,00 TL – Satış 7.092,00 TL

Yarım Altın: Alış 14.051,00 TL – Satış 14.184,00 TL

Tam Altın: Alış 27.698,89 TL – Satış 28.245,46 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 28.016,00 TL – Satış 28.238,00 TL

Ata Altın: Alış 28.564,48 TL – Satış 29.285,17 TL

ANLIK-CANLI ALTIN FİYATLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN