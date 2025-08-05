Altın fiyatları, ABD’den gelen beklenenden zayıf işgücü verilerinin ardından ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi yapacağı beklentilerinin güçlenmesiyle üç gün üst üste yükseldikten sonra 5 Ağustos Salı günü sabah saatlerinde yatay bir seyir izliyor.

Doların değer kaybetmesi ve ABD Hazine tahvil getirilerindeki düşüş, yatırımcıların güvenli liman olarak gördükleri altına yönelmesine neden oldu.

Piyasa analistleri, Fed’in Eylül ayında faiz indirimine gideceğine dair beklentilerin altının değer kazanmasına zemin hazırladığını belirtiyor.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de işgücü piyasasındaki yumuşama ve enflasyon risklerinin düşük olması nedeniyle faiz indirimlerinin yaklaştığını ifade etti.

Analistler, Eylül ayında faiz indirimine yüzde 92 ihtimal verildiğini bildirirken, teknik analizde ons altının 3.450 dolar seviyesinde önemli bir dirençle karşılaşabileceği uyarısı yapılıyor.

Piyasaların yön aradığı günde gram altın 4.411,30 TL alış ve 4.411,74 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Çeyrek altın 7.163 TL’den alınırken, satış fiyatı 7.238 TL seviyesinde bulunuyor. Yarım altın 14.326 TL’ye kadar yükselirken, tam altın 28.795,49 TL, Cumhuriyet altını ise 28.818 TL’den satılıyor.

5 Ağustos 2025 Salı sabahı itibarıyla güncel altın fiyatları:

* Gram Altın: Alış 4.411,30 TL – Satış 4.411,74 TL

* Ons Altın: Alış 3.371,98 Dolar – Satış 3.372,36 Dolar

* Çeyrek Altın: Alış 7.163,00 TL – Satış 7.238,00 TL

* Yarım Altın: Alış 14.326,00 TL – Satış 14.475,00 TL

* Tam Altın: Alış 28.245,50 TL – Satış 28.795,49 TL

* Cumhuriyet Altını: Alış 28.564,00 TL – Satış 28.818,00 TL

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