Doların bir haftalık en düşük seviyesinden toparlanması, altın fiyatlarında hafif bir gerileme yarattı. Yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD Merkez Bankası (Fed) için yapacağı yeni atamalara odaklanırken büyük pozisyonlardan kaçındı.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Adriana Kugler’in yerine kimin atanacağına bu hafta sonuna kadar karar vereceğini duyuran Trump bu pozisyon için birkaç aday üzerinde durduklarını açıklamıştı.

Spot altın, sabah saatleri itibarıyla yüzde 0,2’lik düşüşle 3.375,09 dolardan işlem görürken geçtiğimiz günlerdeki zirvesinden gerileyen altın, doların toparlanmasıyla cazibesini bir miktar yitirdi.

Piyasaların yön aradığı günde gram altın 4.412,86 TL alış ve 4.413,35 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Çeyrek altın 7.177 TL’den alınırken, satış fiyatı 7.238 TL seviyesinde bulunuyor. Yarım altın 14.354 TL’ye, tam altın 28.780,41 TL’ye, Cumhuriyet altını ise 28.821 TL’ye kadar yükselmiş durumda.

6 Ağustos 2025 Çarşamba sabahı itibarıyla altın fiyatları şöyle:

Gram Altın: Alış 4.412,86 TL – Satış 4.413,35 TL

Ons Altın: Alış 3.374,73 Dolar – Satış 3.375,09 Dolar

Çeyrek Altın: Alış 7.177,00 TL – Satış 7.238,00 TL

Yarım Altın: Alış 14.354,00 TL – Satış 14.477,00 TL

Tam Altın: Alış 28.223,74 TL – Satış 28.780,41 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 28.619,00 TL – Satış 28.821,00 TL

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