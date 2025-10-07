ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç TL oldu? Altın fiyatları bugün ne kadar? (7 Ekim 2025)

Altın fiyatları, küresel piyasalarda yeni zirveler test etmeye devam ediyor. ABD hükümetinin kapanması ve Avrupa’da artan siyasi belirsizlikler yatırımcıları güvenli limanlara yöneltirken, ons altın 4.000 dolar eşiğine bir adım daha yaklaştı. İç piyasada ise gram altın 5 bin 327 TL seviyesine ulaştı.

ABD hükümetinin kapanmasının ikinci haftasına uzaması ve Fransa’daki siyasi krizin derinleşmesi, piyasalarda güven arayışını hızlandırdı. Külçe altın, Pazartesi günü yüzde 1,9 değer kazanarak ons başına 3.977,44 dolara yükseldi.

Fed belirsizliği altını destekliyor

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yaklaşan faiz indirimi olasılığı da altın fiyatlarını destekliyor. Piyasalar hâlâ bu ay çeyrek puanlık bir faiz indirimi ihtimalini fiyatlıyor. Faizlerin düşmesi, getirisi olmayan altın için cazibeyi artırıyor.

Pepperstone Group stratejisti Ahmad Assiri, “Bu yüksek seviyeler, altının çeşitlendirilmiş portföylerde yapısal bir bileşen olarak artan stratejik rolünü vurguluyor” dedi. Assiri, “Isınan hisse senedi piyasalarıyla ilgili endişeler artarsa altın en iyi sığınak olur” ifadelerini kullandı.

Goldman Sachs’tan yeni tahmin: 4.900 dolar

Goldman Sachs, altın konusundaki iyimser duruşunu koruyarak, Aralık 2026 için ons fiyat tahminini 4.300 dolardan 4.900 dolara yükseltti. Banka, bu beklenti artışını özellikle merkez bankalarının güçlü alımları ve ETF girişlerinin yeniden hızlanmasına bağladı.

7 Ekim Salı güncel altın fiyatları

Gram Altın: Alış 5.327,22 TL – Satış 5.327,86 TL

Ons Altın: Alış 3.974,64 USD – Satış 3.975,18 USD

Çeyrek Altın: Alış 8.947,00 TL – Satış 9.016,00 TL

Yarım Altın: Alış 17.894,00 TL – Satış 18.043,00 TL

Tam Altın: Alış 34.925,72 TL – Satış 35.602,78 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 35.679,00 TL – Satış 35.948,00 TL

Ata Altın: Alış 36.017,15 TL – Satış 36.913,31 TL