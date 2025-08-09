9 Ağustos 2025 güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve ons altın ne kadar oldu?
Altın fiyatları, 7 Ağustos 2025 Perşembe günü de yatırımcıların radarında. Jeopolitik gelişmeler, döviz kurundaki hareketlilik ve küresel piyasalardaki dalgalanmalar, altın fiyatlarında yönü belirlemeye devam ediyor. Peki gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son durum ne? Altın yükselecek mi yoksa düşecek mi? 9 Ağustos 2025 Cumartesi gününde gram altın 4.443 TL'den işlem görürken, çeyrek altın 7.229 TL, cumhuriyet altını ise 28.827 TL seviyesinden satılıyor.
Altın fiyatları, 9 Ağustos 2025 Cumartesi günü itibarıyla yatırımcıların yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor.
Haftanın son işlem gününe girilirken, jeopolitik gelişmeler, döviz kurundaki hareketlilik ve küresel piyasalardaki dalgalanmalar altın fiyatlarının seyrini belirlemeye devam ediyor.
Altının yönü konusunda belirsizlik sürerken, yatırımcılar “Gram altın kaç TL?”, “Çeyrek altın ne kadar?”, “Altın fiyatları düşer mi yükselir mi?” gibi sorulara yanıt arıyor.
9 Ağustos 2025 Cumartesi sabahı itibarıyla altın fiyatlarında son durum şu şekilde:
Gram Altın: Alış 4.417,17 TL – Satış 4.417,66 TL
Ons Altın: Alış 3.380,03 Dolar – Satış 3.380,37 Dolar
Çeyrek Altın: Alış 7.185,00 TL – Satış 7.250,00 TL
Yarım Altın: Alış 14.370,00 TL – Satış 14.501,00 TL
Tam Altın: Alış 28.236,76 TL – Satış 28.793,67 TL
Cumhuriyet Altını: Alış 28.652,00 TL – Satış 28.869,00 TL
Ata Altın: Alış 29.119,15 TL – Satış 29.853,56 TL