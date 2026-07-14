ABD enflasyonu sonrası altın coştu: Güvenli limanda sert yükseliş

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ABD'de haziran ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin beklentilerin altında açıklanmasının ardından altın fiyatlarında güçlü yükseliş yaşandı. ABD'de TÜFE haziranda aylık bazda yüzde 0,4 gerilerken, yıllık enflasyon yüzde 3,5 olarak gerçekleşti. Piyasalarda yıllık enflasyonun yüzde 3,8'e gerilemesi beklenirken, mayıs ayında bu oran yüzde 4,2 seviyesinde bulunuyordu.

Enflasyon verisinin ardından yatırımcıların güvenli liman talebi artarken, altın fiyatları gün içindeki yükselişini hızlandırdı. 14 Temmuz saat 16.15 itibarıyla ons altın yüzde 1,99 değer kazanarak 4.081,29 dolar seviyesine yükseldi.

Gram altın 6 bin 182 TL'yi geçti

Yurt içinde de yükseliş dikkat çekti. Gram altın aynı dakikalarda yüzde 2,24 primle 6.182,02 TL seviyesinden işlem gördü. Serbest piyasada gram altının alış fiyatı 6.181,18 TL, satış fiyatı ise 6.182,02 TL olarak kaydedildi.

Altın fiyatlarındaki yükseliş diğer türlere de yansıdı. Serbest piyasada çeyrek altın 10.136 TL, yarım altın 20.253 TL, tam altın 40.297,41 TL ve Cumhuriyet altını 40.317 TL seviyesine çıktı.

Serbest piyasada 14 Temmuz saat 16.15 itibarıyla altın fiyatları şu şekilde oluştu:

Gram altın: Alış 6.181,18 TL | Satış 6.182,02 TL

Çeyrek altın: Alış 10.040,00 TL | Satış 10.136,00 TL

Yarım altın: Alış 20.079,00 TL | Satış 20.253,00 TL

Tam altın: Alış 39.478,50 TL | Satış 40.297,41 TL

Cumhuriyet altını: Alış 40.032,00 TL | Satış 40.317,00 TL