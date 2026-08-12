ABD enflasyonu altını ateşledi: Ons fiyatında ibre yukarı yönlü

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ABD'de piyasaların yakından takip ettiği temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda aylık bazda yüzde 0,1 artarken, yıllık enflasyon yüzde 3,4 olarak gerçekleşti. Çekirdek enflasyon ise aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,5 olarak kaydedildi.

Açıklanan rakamlar piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşirken, yıllık enflasyon hazirandaki yüzde 3,5 seviyesinden yüzde 3,4'e geriledi.

Ons altında 20 doları aşan yükseliş

Enflasyon verisi öncesinde 4 bin 406,94 dolar seviyesinde bulunan ons altın, verinin açıklanmasının ardından hızlı yükselişle TSİ 15.45'te 4 bin 428,79 dolara çıktı.

Böylece ons altın kısa süre içerisinde yaklaşık 21,85 dolar değer kazanırken, yükseliş yüzde 0,5'e yaklaştı.

Gözler Fed'e çevrildi

ABD'de enflasyonun yıllık bazda gerilemesi ve aylık fiyat artışının sınırlı kalması, Fed'in önümüzdeki dönemde izleyeceği para politikasına ilişkin beklentileri yeniden gündeme taşıdı.

Enflasyon Fed'in yüzde 2'lik hedefinin üzerinde kalmaya devam ederken, son veriler fiyat baskılarında yılın başına kıyasla ılımlı bir tabloya işaret etti. Altın piyasasında da verinin hemen ardından yukarı yönlü fiyatlama öne çıktı.