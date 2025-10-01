1 Ekim altın fiyatları: Altın rekor mu kırdı? Gram altın kaç TL? Ons altın kaç dolar? Çeyrek, yarım tam ve cumhuriyet altını fiyatları ne kadar?

ABD’de federal hükümetin kapanmasının ardından yatırımcıların güvenli liman arayışı hız kazandı. Bu gelişmeyle birlikte altın fiyatları çarşamba gününü rekor seviyelerde kapattı.

Gram altında tarihi zirve

Ons altın 0,4 artışla 1.872,87 dolara yükselirken, ABD vadeli işlemleri de yüzde 0,7 artışla 1.901,40 dolara ulaştı.

Türkiye’de ise gram altın sert yükseliş kaydederek 5 bin 181 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Gram altın şu sıralarda 5 bin 161 TL civarında seyrediyor.

Fed indirimi beklentileri yükselişi destekledi

ABD’de yayımlanan JOLTS raporu, iş ilanlarında sınırlı artışa rağmen işe alımlarda düşüş olduğunu ortaya koydu.

Bu tablo, işgücü piyasasının yavaşladığına işaret ederek Fed’in faiz indirimi ihtimallerini güçlendirdi.

Piyasalarda bu yıl için 25 baz puanlık bir faiz indirimi beklentisi yüzde 97, aralık ayı için ise yüzde 76 olasılıkla fiyatlanıyor.

Altın yılbaşından bu yana yüzde 47 değer kazandı

Deutsche Bank analisti Michael Hsueh, altın rallisinin yakın vadede daha da güçleneceğini belirtti. Faizlerin düşük seyrettiği dönemlerde getirisi olmayan altın, yatırımcı için cazip hale gelirken yılbaşından bu yana yüzde 47’den fazla değer kazandı.

Güncel altın fiyatları (1 Ekim Salı)

Gram Altın: Alış 5.163,43 TL – Satış 5.164,18 TL

Ons Altın: Alış 3.858,09 USD – Satış 3.858,62USD

Çeyrek Altın: Alış 8.567,00 TL – Satış 8.632,00 TL

Yarım Altın: Alış 17.133,00 TL – Satış 17.275,00 TL

Tam Altın: Alış 33.425,82 TL – Satış 34.088,00 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 34.162,00 TL – Satış 34.418,00 TL

Ata Altın: Alış 34.470,37 TL – Satış 35.342,77 TL