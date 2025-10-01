Altın borsasında hareketli gün: Kilogramı 5,3 milyon lirayı aştı!
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı yüzde 1,7 artışla günün sonunda 5 milyon 303 bin liraya çıktı. Gün içinde 5 milyon 275 bin ile 5 milyon 312 bin lira arasında dalgalanan altın, önceki kapanış olan 5 milyon 215 bin liranın üzerine çıktı. Altın piyasasında toplam işlem hacmi 5,1 milyar lira, işlem miktarı ise yaklaşık 980 kilogram olarak kaydedildi.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 5 milyon 303 bin liraya çıktı.
Altın piyasasında gün içinde en düşük 5 milyon 275 bin lira, en yüksek ise 5 milyon 312 bin lira seviyeleri görüldü. Standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,7 artış kaydederek 5 milyon 303 bin liradan işlem gördü. Dün kapanış fiyatı 5 milyon 215 bin lira olmuştu.
5 milyar 171 milyon işlem hacmi
KMKTP verilerine göre, altında toplam işlem hacmi 5 milyar 171 milyon 641 bin 175,06 lira, işlem miktarı ise 980,31 kilogram olarak gerçekleşti. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 556 milyon 338 bin 264,35 lirayı buldu.
Altın borsasında en fazla işlem yapan kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Denizbank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler ve Uğuras Kıymetli Madenler olarak açıklandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|5.215.000,00
|3.892,10
|En Düşük
|5.275.000,00
|3.822,09
|En Yüksek
|5.312.000,00
|3.967,40
|Kapanış
|5.303.000,00
|3.963,70
|Ağırlıklı Ortalama
|5.292.287,01
|3.947,44
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|5.171.641.175,06
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|980,31
|Toplam İşlem Adedi
|75