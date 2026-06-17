Altın fiyatları ABD ve İran arasındaki barış anlaşması beklentisiyle yön buluyor

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Ons altın fiyatları çarşamba günü Asya seansının ilk saatlerinde 4 bin 335 dolar seviyesinin yakınlarında pozitif tarafta kalmaya devam ediyor. Ons altın geçen hafta Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında savaşın bitmesi amacıyla varılan çerçeve anlaşmasının ardından kaydettiği yılın en düşük seviyelerinden güçlü adımlarla toparlanıyor. Küresel finans piyasaları günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak olan Fed faiz kararına odaklanıyor.

Washington ve Tahran yönetimleri İsviçre topraklarında resmi bir imza töreni düzenlemek adına geçici bir barış anlaşmasının metni üzerinde çalışıyor. Her iki ülke de süreçten zaferle çıktığını iddia ediyor. Amerikalı bir yetkili kapsamlı mutabakat metninin iki gün içinde kamuoyuna açıklanabileceğini ifade ediyor. Trump salı günü yaptığı değerlendirmede kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın cuma günü gemi trafiğine yeniden açılacağını duyurdu.

Küresel piyasalarda barış diplomasisi fiyatlanıyor

Anlaşmanın İran ülkesinin nükleer silah üretmesini kesin olarak engelleyeceğini dile getiren Trump, Washington yönetiminin herhangi bir savaş tazminatı ödemeyeceğini vurguladı. Jeopolitik yumuşama ons altın işlemlerini yakından etkileyen enerji ve yüksek enflasyon şokunu hafifletiyor. Ortaya çıkan yeni dinamikler merkez bankasının faiz artırım patikasına yönelik beklentileri de önemli ölçüde değiştiriyor.

Faiz kararı öncesinde beklentiler revize ediliyor

CME FedWatch verileri yatırımcıların aralık ayındaki olası bir faiz artışı ihtimalini geçen haftaki yüzde 70 seviyesinden yüzde 58 düzeyine çektiğini gösteriyor. Fed haziran ayı para politikası toplantısında gösterge faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 3,50 ile yüzde 3,75 aralığında sabit tutmayı hedefliyor.

Piyasa aktörleri basın toplantısı sırasında Kevin Warsh tarafından verilecek mesajları yakından takip edecek. Warsh enflasyonu dizginlemek adına bir faiz artışına mı yöneleceği yoksa Trump tarafından talep edilen faiz indirimini mi destekleyeceği konusunda ons altın piyasasına ipuçları sunacak.

Gümüş 70 doların üzerinde tutunuyor



Değerli metaller cephesindeki hareketlilik gümüş fiyatlarına da yansıyor. Güncel verilere göre gümüş ons 70,180 seviyesinden işlem görüyor ve günlük bazda yüzde 0,22 oranında (+0,154) sınırlı bir yükseliş sergiliyor.