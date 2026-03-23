Altın sertifikasında kritik değişiklik: Günlük fiyat limiti iki katına çıkarıldı

Borsa İstanbul, emtia sertifikaları piyasasında işlem gören ALTIN.S1 kodlu altın sertifikası için önemli bir düzenlemeye imza attı.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, piyasa yapıcı kurumun talebi doğrultusunda alt fiyat limiti oranı bugün saat 11.00 itibarıyla yüzde 5’ten yüzde 10’a yükseltildi. Bu adım, son dönemde artan fiyat dalgalanmaları ve işlem yoğunluğu göz önünde bulundurularak atıldı.

Yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkarıldı

Yeni düzenlemeyle birlikte ALTIN.S1 emtia sertifikasında uygulanan günlük alt fiyat limiti iki katına çıkarılmış oldu. Daha önce yüzde 5 ile sınırlı olan aşağı yönlü fiyat hareketi, artık yüzde 10’a kadar geniş bir bantta gerçekleşebilecek. Bu değişiklik, yatırımcıların gün içindeki fiyat hareketlerine daha esnek şekilde tepki verebilmesine olanak tanıyacak.

Gümüş fonunda daha sert artış

Sadece altın sertifikası değil, gümüş tarafında da dikkat çekici bir değişiklik yapıldı. GMSTR.F kodlu borsa yatırım fonu için uygulanan alt fiyat limiti de yüzde 10’dan yüzde 20’ye çıkarıldı. Böylece gümüş yatırım araçlarında aşağı yönlü hareket alanı daha da genişletilmiş oldu.

Artan volatilite ve işlem yoğunluğu

Borsa İstanbul’un bu kararı almasında, son dönemde piyasalarda gözlenen yüksek oynaklık belirleyici oldu. Özellikle emtia piyasalarında yaşanan hızlı fiyat değişimleri ve artan işlem hacmi, mevcut limitlerin yetersiz kalmasına neden oldu. Yeni düzenleme ile piyasanın daha sağlıklı işlemesi ve fiyat oluşumunun daha gerçekçi bir zeminde gerçekleşmesi hedefleniyor.

Yatırımcı için ne anlama geliyor?

Alt fiyat limitinin genişletilmesi, sertifikaların gün içinde daha geniş bir fiyat aralığında işlem görmesine imkân sağlayacak. Bu durum, hem risk hem de fırsatları artırırken, yatırımcıların daha dikkatli hareket etmesini gerektirecek. Özellikle ani düşüşlerde fiyatların daha hızlı aşağı yönlü hareket edebilmesi, piyasada temkinli stratejilerin önemini artırıyor.