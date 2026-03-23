Altında sert düşüş sonrası makas açıldı: Kapalıçarşı farkı dikkat çekti

Türk yatırımcısının en çok tercih ettiği araçlardan biri olan altın, dalgalı seyrini sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta sert bir geri çekilme yaşayan fiyatlar, yeni haftaya da zayıf bir başlangıç yaptı. Spot piyasada gram altın, geçen hafta 7.135 TL seviyesinden 5.885 TL'ye kadar geriledi. Böylece haftalık düşüş oranı yüzde 10'un üstünde kaydedildi.

Ons altındaki gerileme belirleyici oldu

Uluslararası piyasalarda ons altının 5.000 doların üzerinden geri çekilerek 4.200 doların altına inmesi, gram altındaki düşüşte belirleyici oldu. Artan petrol fiyatları ve enflasyon beklentileriyle birlikte tahvil faizlerinin yükselmesi, ayrıca FED başta olmak üzere büyük merkez bankalarından faiz indirimi beklentilerinin ötelenmesi, altın fiyatlarında yönün aşağı dönmesine neden oldu.

Spot ve fiziki piyasa arasındaki fark açıldı

Bugün saat 08:20 itibarıyla spot piyasada gram altın 5.885 TL seviyesinde işlem görürken, Kapalıçarşı’daki kuyumcularda satış fiyatı 6.435 TL’ye kadar çıkıyor. İki piyasa arasındaki fark, kilogram bazında yaklaşık 12 bin dolara ulaşarak dikkat çekiyor. Spot fiyatlara bakarak alım yapmak isteyen yatırımcılar ise fiziki piyasadaki fiyatları görünce şaşkınlık yaşıyor.

Fiziki piyasa düşüşe daha yavaş tepki veriyor

Altın fiyatlarında sert yükseliş ya da düşüşlerin yaşandığı dönemlerde fiziki piyasanın tepkisi farklı olabiliyor. Özellikle yükselişlerde daha hızlı hareket eden fiziki piyasa, düşüşlerde ise daha sınırlı bir geri çekilme sergiliyor.

Kuyumcular, “Fiyatlar hızlı arttığında talep de yükseldiği için fiziki piyasa arayı açabiliyor. Tam tersi durumda ise spot fiyatın ne kadar düşük kalacağı önemli” değerlendirmesinde bulunuyor.

"Makas kapanabilir" mesajı

Spot fiyatların birkaç gün düşük seviyelerde kalması ve yeniden yukarı yönlü hareket etmemesi durumunda fiziki piyasada da geri çekilmenin başlayabileceği belirtiliyor. Kuyumcular, “O zaman fiziki piyasada da fiyatın aşağı doğru yönelmeye başladığı ve makasın da daha makul seviyelere kapandığı görülebilir. Ancak spottaki fiyat düştükçe, bunu alım fırsatı olarak görüp fiziki piyasaya yönelenler de var” ifadelerini kullanıyor.

Güncel altın fiyatları için tıklayınız.