Altın tercihleri değişti: Fiyatlar artınca herkes onu seçti

Ons altının 5 bin doların üzerine çıkması, gram altının ise 7 bin lirayı aşmasıyla birlikte tüketici alışkanlıklarında belirgin bir değişim yaşanıyor. Yüksek fiyatlar büyük tutarlı alımları zorlaştırırken, piyasada daha küçük ve erişilebilir gramajlı altınlara yönelim dikkat çekiyor. Son dönemde özellikle 0,10 gram, 0,25 gram ve 0,50 gram altın ürünlerine olan talep artmış durumda.

Kuyumcularda yarım gram dönemi

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Gezginli'nin haberine göre, güncel piyasa koşullarında 0,10 gram altın yaklaşık 1.550 TL’den, 0,25 gram altın 2.550 TL’den, 0,50 gram altın ise 4.400 TL’den satılıyor. Tüketiciler, yüksek meblağlar ayırmak yerine bu fiyat aralıklarını daha kontrol edilebilir buluyor. Küçük gram altınlar hem yatırım hem de hediye amacıyla tercih ediliyor.

Aileler tek parça yerine çoklu alımı seçiyor

Bir kuyumcu esnafı yaşanan değişimi, “Eskiden aileler tek parça büyük altın almak isterdi, şimdi aynı bütçeyle birkaç küçük gram altın almayı tercih ediyorlar. Hem sayı artıyor hem de daha esnek bir bütçe yönetimi sağlanıyor” sözleriyle özetliyor. Mini gram altınlara olan ilginin yalnızca düğün alışverişleriyle sınırlı kalmadığı, küçük yatırımcıların da düzenli ve düşük tutarlı alımlarla birikim yaptığı görülüyor. Finans çevreleri bu yaklaşımı “parça parça biriktirme modeli” olarak tanımlıyor.

Küçük yatırımcılar birikimi küçük adımlarla sürdürüyor

Özellikle sabit gelire sahip bireyler, yüksek gram fiyatları karşısında birikim yapmaktan vazgeçmek yerine daha küçük alımlarla tasarruf etmeyi tercih ediyor. Bu eğilim, mini gram altınlara olan talebi her geçen gün artırıyor.

Mini altınlar vitrinlerde daha görünür

Daha önce ağırlıklı olarak online platformlarda satılan mini gram altınlar, artık kuyumcu vitrinlerinde de daha geniş yer buluyor. Kuyumcular, artan talep nedeniyle ürün çeşitliliğini artırdıklarını ve küçük gram altınların satıştaki payının her ay yükseldiğini belirtiyor. Sektör temsilcileri, ürünlerin özellikle gençler ve ilk kez altın yatırımı yapacak kişiler tarafından tercih edildiğini vurguluyor.

Kuyumculardan işçilik uyarısı

Artan ilgiye rağmen kuyumcular, tüketicileri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. İstanbul Fatih’te kuyumculuk yapan Resul Ayan, küçük gramajlı altınlarda işçilik ve komisyon oranlarının daha yüksek olabileceğine dikkat çekerek "Fiyat ilk bakışta cazip görünebilir ancak küçük gram altınlarda gram başına düşen işçilik oranı daha yüksek olabiliyor. Yatırım amacıyla alım yapacak vatandaşlarımızın mümkün olduğunca sade, düşük işçilikli ürünleri tercih etmeleri daha avantajlı olur" değerlendirmesinde bulundu.

0,10 gram altınlar yatırımlık mı?

Kuyumcu esnafı, 0,10 gramlık altınların satışının yasak olup olmadığı yönündeki soruya ise şu yanıtı verdi:

“İnternette satılan 0,10 gram altınların büyük kısmı zaten yatırımlık ürün olarak sunulmuyor. Ama insanlar gram fiyatı arttığı için alıp kenara atıyorlar. Firmalar bunları genelde ‘mini altın’, ‘hatıra altını’ ya da ‘hediyelik altın’ gibi ifadelerle pazarlıyor. Bu ürünlerin çoğu Darphane basımı değil. Özel rafineriler ya da özel firmalar tarafından üretiliyor.”