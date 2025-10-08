Gram altın kaç TL oldu? Çeyrek altın kaç lira? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 8 Ekim 2025 güncel altın fiyatları

Altında çifte rekor! Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? | 8 Ekim güncel altın fiyatları
Altın fiyatları 8 Ekim 2025 Çarşamba gününde yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Son günlerde hızlı yükselişiyle dikkat çeken altın, yeni güne çifte rekorla başladı. Gram altın 5.392 TL’ye çıkarak tarihi zirvesine ulaşırken, ons altın 4.000 dolar barajını aşarak 4.021 dolar seviyesini gördü. Peki güncel altın fiyatları ne kadar? Çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını fiyatları ne? İşte 8 Ekim Çarşamba günü güncel altın fiyatları...
Altında çifte rekor!
Gram altın 5392 TL'yi görerek rekor kırarken ons altın ise 4 bin barajını aşarak 4 bin 21 dolar ile tarihi zirvesini yineledi. Yüzde 1'e yakın primle yükselişini sürdüren altın fiyatları yukarı yönlü ivmelenmeye devam ediyor.
8 Ekim Çarşamba güncel altın fiyatları
Gram Altın: Alış 5.391,06 TL – Satış 5.391,66 TL
Ons Altın: Alış 4.018,00 USD – Satış 4.018,53 USD
Çeyrek Altın: Alış 9.157,00 TL – Satış 9.245,00 TL
Yarım Altın: Alış 18.314,00 TL – Satış 18.501,00 TL
Tam Altın: Alış 35.689,32 TL – Satış 36.389,61 TL
Cumhuriyet Altını: Alış 36.517,00 TL – Satış 36.860,00 TL
Ata Altın: Alış 36.804,62 TL – Satış 37.729,10 TL