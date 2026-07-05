Altında haftalar süren sessizlik bitti! Fiyatlar yeniden yükselişe geçti

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Altın piyasasında haftalar süren düşüşün ardından nihayet yatırımcıların beklediği hareketlenme başladı. ABD'de açıklanan ve beklentilerin altında kalan tarım dışı istihdam verisinin ardından ons altın, 5 hafta sonunda ilk haftalık yükselişini gerçekleştirerek yeniden kazandırdı.

Haftayı yüzde 2,5 yükselişle 4 bin 175 dolar seviyesinde tamamlayan ons altın böylece temmuz ayına da güçlü bir başlangıç yaptı. Haftaya 6 bin 26 TL'den başlayan gram altın da yüzde 1,08 değer kazancıyla 6 bin 277 liraya yükseldi.

ABD verisi altını destekledi

ABD'de tarım dışı istihdamın beklentilerin altında gelmesi altının en büyük ateşleyicisi olurken, Fed'in faiz artırımlarında daha temkinli davranabileceği beklentisi de güçlendi.

Faiz artışı beklentilerinin zayıflamasıyla dolar baskılanırken yatırımcılar yeniden güvenli limanlarına dönerek altın fiyatlarını yukarı taşıdı.

Altındaki yükselişte petrol fiyatlarının gerilemesi ve enflasyon baskısının azalması da etkili olurken, teknoloji hisselerinde yaşanan satışlar da yatırımcıların güvenli liman arayışını yeniden öne çıkardı.

Analistler ne diyor?

KCM Trade Global Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, beklentilerin altında kalan istihdam verisinin Fed üzerindeki faiz baskısını azalttığını belirterek bunun altın için olumlu bir zemin oluşturduğunu söyledi.

Waterer, düşük petrol fiyatlarının da enflasyon görünümünü desteklediğini ifade ederek "Altın için daha olumlu bir hafta geride kaldı. Ancak yükselişin hız kazanabilmesi için doların değer kaybetmeye devam etmesi gerekiyor" değerlendirmede bulundu.

Gözler Fed ve dolarda

Uzmanlara göre altının yönünü önümüzdeki dönemde yine Fed'in faiz politikası ile doların performansı belirleyecek. Doların zayıflamaya devam etmesi halinde altındaki yükseliş eğiliminin güçlenebileceği belirtilirken, güçlü dolar senaryosunda ise fiyatlarda yeniden baskı oluşabileceği ifade ediliyor.

Beş haftalık aranın ardından gelen yükseliş, özellikle kısa vadeli yatırımcıların moralini yükseltirken, piyasalar şimdi Fed'den gelecek yeni mesajlara odaklanmış durumda.