ABD istihdam verisi sonrası piyasalarda sürpriz fiyat hareketleri

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ABD'de haziran ayına ilişkin tarım dışı istihdam verisi piyasa beklentilerinin altında kaldı. Ekonomiye yalnızca 57 bin kişilik yeni istihdam eklenirken, önceki iki aya ait veriler de aşağı yönlü revize edildi.

İşsizlik oranı yüzde 4,3 beklentisine karşın yüzde 4,2'ye gerilese de analistler, bunun iş gücüne katılım oranındaki düşüşten kaynaklandığını ve önümüzdeki aylarda yeniden yükselebileceğini belirtti.

Fed beklentileri değişti

Beklentilerin altında gelen istihdam verileri, Fed'in gelecek dönemde faiz patikasında daha esnek hareket edebileceğine yönelik fiyatlamaları desteklerken, yatırımcıların faiz artırımı beklentilerini de aşağı çekti. İstihdam raporunun ardından Fed'in eylül ayında faiz artırımına gitme ihtimali yüzde 67'den yüzde 63'e geriledi.

Önde gelen merkez bankası yetkililerinin açıklamalarının da yakından izlendiği haftada, 2026 Avrupa Merkez Bankası Merkez Bankacılığı Forumu'nun kapanış günündeki politika panelinde konuşan Fed Başkanı Kevin Warsh, enflasyon beklentileri ile enflasyona ilişkin risklerin son haftalarda gerilediğini belirterek, "Piyasalardaki oynaklık artmadı, azaldı, tahvil getirileri yükselmedi, geriledi, enflasyon beklentileri de düştü." diye konuştu.

Warsh, "Bu merkez bankasının yüzde 2'nin üzerinde bir enflasyon hedefiyle rahat edeceğini düşünenler varsa sanırım hayal kırıklığına uğrayacaklar." dedi.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 11 baz puan artışla yüzde 4,49'a çıkarken, Fed'in faiz oranlarını yakın zamanda artıracağına dair öngörülerin zayıflamasıyla dolar endeksi haftayı yüzde 0,5 azalışla 100,8 seviyesinden tamamladı.

Altın ve gümüş yükseldi

ABD'de tarım dışı istihdamın beklentilerin altında kalması, Fed'in faiz artırımı ihtimalini ve dolar endeksini düşürerek değerli metallere alım getirdi.

​​​​​​​Faiz artırımı ihtimalinin azalması, faiz getirisi olmayan değerli metalleri elde tutmanın maliyetini düşürerek özellikle gümüş ve paladyuma yönelik güçlü alımları beraberinde getirdi.

Bu gelişmelerle birlikte değerli metallerde ons bazında fiyatlar gümüşte yüzde 5,9, paladyumda yüzde 5,4, altında yüzde 2,5 ve platinde yüzde 0,9 arttı.

Baz metallerde ise tezgah üstü piyasada libre bazında fiyatlar çinkoda yüzde 1,3 ve bakırda yüzde 0,5 artarken, alüminyumda yüzde 3,5, nikelde yüzde 2,4 ve kurşunda yüzde 0,7 geriledi.

Petrol düştü, doğal gaz yükseldi

Enerji piyasalarında ise farklı bir tablo ortaya çıktı. Hürmüz Boğazı'ndaki ticari taşımacılığın normale dönmesi ve arz endişelerinin azalmasıyla Brent petrolün varil fiyatı haftalık bazda yüzde 2,1 gerileyerek 72 dolara indi.

ABD'deki sıcak hava dalgasının talebi artırması ise doğal gaz fiyatlarını destekledi.

Kahve yükseldi, kakao geriledi

Tarım emtialarında en dikkat çeken hareket kahvede yaşandı. Brezilya'da yağışların hasadı geciktirmesi ve stokların son iki yılın en düşük seviyesine gerilemesiyle kahve fiyatları haftalık bazda yüzde 10,6 yükseldi.

Buğday, ABD Tarım Bakanlığı'nın (USDA) beklentilerin altında kalan stok verilerinden destek bulurken, kakao fiyatları ise güçlü arz görünümünün etkisiyle yüzde 1,5 geriledi.