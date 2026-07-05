Bakan Uraloğlu'ndan hızlı tren müjdesi: 48 saatte tüm ülke gezilebilecek

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin demir yolu yatırımlarına ilişkin hedefleri değerlendirdi.

Uraloğlu, 2028 yılına kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayısının 11'den 27'ye çıkarılacağını belirterek, 2053 hedefleri kapsamında ülkenin dört bir yanının hızlı tren ağlarıyla birbirine bağlanacağını söyledi.

"Ulaşım olmadan ticaret olmaz"

Uraloğlu, ulaşım altyapısının ekonomik kalkınmadaki rolüne dikkati çekerek, ulaşım olmadan ticaretin, ticaret olmadan üretimin, üretim güçlenmeden de sürdürülebilir kalkınmanın mümkün olmayacağını ifade etti.

Ulaştırma projelerinin yalnızca fiziki yatırımlardan ibaret olmadığını vurgulayan Uraloğlu, bu projelerin üretimi, ihracatı, istihdamı, bölgesel kalkınmayı ve ülkeler arası işbirliğini destekleyen stratejik adımlar olduğunu belirtti.

Son 24 yılda ulaştırma ve altyapı alanında 355 milyar dolarlık yatırım yapıldığını aktaran Uraloğlu, Türkiye'nin bölünmüş yollar, otoyollar, yüksek hızlı tren hatları, limanlar, havalimanları, lojistik merkezler ve güçlü haberleşme altyapısıyla donatıldığını kaydetti.

Demir yolu ağı 14 bin kilometreye yaklaştı

Uraloğlu, özellikle 2002'den itibaren demir yollarının devlet politikası olarak ele alındığını belirterek, bu alandaki yatırımların yalnızca ulaşım ağını geliştirmekle kalmadığını, şehirlerin ve ekonominin ritmini de değiştirdiğini söyledi.

2002'de yaklaşık 11 bin kilometre olan demir yolu ağının bugün 2 bin 251 kilometresi yüksek hızlı tren hattı olmak üzere 14 bin 9 kilometreye yaklaştığını bildiren Uraloğlu, mevcut hatlarda modernizasyon çalışmalarının da sürdüğünü ifade etti.

Dev projelerde çalışmalar sürüyor

Bakan Uraloğlu, yeni hatların yanı sıra 11 bin kilometrelik demir yolu ağının modernize edildiğini belirtti. Halkalı-Kapıkule, Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli ve Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hatlarında inşa çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Yapımı süren Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu ile Türkiye, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki demir yolu bağlantısının güçlendirildiğini aktaran Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden planlanan demir yolu bağlantısıyla İstanbul Boğazı'nda Marmaray'a alternatif yeni bir hattın kazandırılacağını ifade etti. Uraloğlu, söz konusu projede ihale sürecinin ardından bu yıl inşa çalışmalarına başlanmasının planlandığını bildirdi.

2053 hedefi: 28 bin 590 kilometre demir yolu

Ana hatların yanı sıra 439 kilometrelik 286 iltisak hattının işletildiğini belirten Uraloğlu, demir yolu ve lojistik altyapısına yönelik hedeflere ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"2028 yılına kadar 608 kilometre iltisak hattına ulaşmayı planlıyoruz. 13 olan lojistik merkezi sayımızı 25'e çıkarmayı planlıyoruz. Demir yolu hatlarımızı 2028'e kadar 17 bin 287 kilometreye, 2053 yılında ise 28 bin 590 kilometreye yükseltmeyi hedefliyoruz. Halen 4 bin 164 kilometrelik hatta yapım çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2028'e kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayımızı 11'den 27'ye yükselteceğiz. 2053 yılında da ülkemizin dört bir yanını hızlı tren hatlarıyla birleştirerek 48 saatte tüm Türkiye'yi gezeceğiz."