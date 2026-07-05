Taşınmanın faturası ağırlaştı: Maliyet 100 bin lirayı geçti

Yüksek kira fiyatlarının gölgesinde konut piyasasında yaşanan depozito ve peşin ödeme talepleri, kiracıların taşınma maliyetini önemli ölçüde artırıyor. Ev sahiplerinin birden fazla kira bedeli tutarında depozito istemesi ve uzun dönemli peşin ödeme şartı öne sürmesi, barınma maliyetlerini daha da yükseltiyor.

Türkiye'nin haberine göre mevzuatta depozito uygulamasına ilişkin sınırlar bulunmasına rağmen, piyasada iki hatta üç aylık kira tutarında depozito talep edilmesi yaygınlaşırken, bazı ev sahipleri altı aylık ya da bir yıllık kira bedelinin peşin ödenmesini şart koşuyor.

Komisyon, nakliye ve diğer taşınma giderleri de eklendiğinde orta gelir grubuna hitap eden bir eve taşınmanın maliyetinin 100 bin lirayı aştığı belirtiliyor.

Artan maliyetler nedeniyle kiracılar, depozito uygulamasının tek kira bedeliyle sınırlandırılması, yüksek tutarlı peşin kira taleplerinin önüne geçilmesi ve yasal sınırların üzerinde şartlar öne süren ev sahiplerine yaptırım uygulanmasına yönelik düzenleme yapılmasını talep ediyor.