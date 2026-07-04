Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanıyor? İşte toplantı tarihi...

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Merkez Bankası son iki toplantıda faizleri sabit bıraktı. Haziran enflasyon rakamlarının beklenti altı gelmesi sevindirirken Merkez'in nasıl bir hamle yapacağı merak ediliyor. İşte "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman" sorusunun yanıtı...

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın takvimine göre bir sonraki toplantı 23 Temmuz'da yapılacak. Faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak.

Genel beklenti faizlerin sabit kalacağı yönünde... Haziran toplantısında da faizler yüzde 37'de sabit kalmıştı.