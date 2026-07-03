Goldman Sachs'tan faiz indirimi beklentisi: TCMB için tarih verdi

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Goldman Sachs'ın yayımladığı değerlendirme raporunda, yıllık tüketici enflasyonunun mayıs ayında yüzde 32,6 seviyesinden haziran ayında yüzde 32,1'e gerilediği belirtildi. Haziran verisinin, bankanın yüzde 31,9'luk tahmininin ve piyasa beklentisi olan yüzde 32'nin hafif üzerinde gerçekleştiği ifade edildi.

Raporda, aylık enflasyonun ise mevsimsellikten arındırılmamış verilere göre mayıstaki yüzde 1,7 seviyesinden haziranda yüzde 1'e düştüğü aktarıldı. Bu yavaşlamada, temmuz ayında yürürlüğe girecek vergi ve ücret düzenlemeleri öncesinde gıda, enerji ve hizmet kalemlerinde görülen mevsimsel olumlu etkinin rol oynadığı kaydedildi.

Çekirdek enflasyonda baskı sürüyor

Banka, mevsimsellikten arındırılmış verilere göre manşet enflasyonun aylık bazda yalnızca 0,1 puan gerileyerek yüzde 2,1 seviyesine indiğini belirtti.

Goldman Sachs'ın hesaplamalarına göre, TÜİK'in çekirdek C endeksindeki aylık artış hızı yüzde 2,4'ten yüzde 2,2'ye gerilerken, takip edilen temel enflasyon göstergelerinin tamamında ivmelenme görüldüğü vurgulandı.

Raporda ayrıca medyan enflasyonun haziran ayında 0,2 puan artarak üç aylık hareketli ortalama bazında aylık yüzde 2,2'ye yükseldiği belirtildi. Bu gelişmenin, mart ayından itibaren Türk lirasındaki değer kaybının hızlanmasının bir yansıması olduğu değerlendirilirken, hizmet enflasyonundaki temel eğilimde iyileşmenin sürdüğü ifade edildi.

Cari açık ve kur politikası öne çıktı

Analizde, enflasyondaki dirençli görünüme rağmen ekonomik istikrar programı açısından en önemli risk unsurunun cari açıktaki genişleme olduğu belirtildi. TCMB'nin son dönemde döviz politikasında attığı adımların da bu değerlendirmeyle uyumlu olabileceği kaydedildi.

Faiz indirimi beklentisi değişmedi

Goldman Sachs, çekirdek enflasyondaki bozulmanın tersine dönebilmesi için Türk lirasındaki daha hızlı değer kaybının finansal koşullarda ilave sıkılaşmayla desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Bu nedenle bankanın, TCMB'nin 2026'nın dördüncü çeyreğine kadar fiili bir faiz indirimi gerçekleştirmeyeceği yönündeki beklentisini koruduğu aktarıldı.

Raporda ayrıca, finansal koşullarda ilave sıkılaşmanın sağlanmaması halinde yıl sonu için öngörülen yüzde 29'luk enflasyon tahmini üzerinde belirgin yukarı yönlü risk oluşabileceği uyarısına yer verildi.