Memur ve emeklinin temmuz zammı belli oldu! 2026 SSK, Bağ-Kur, memur, memur emeklisi temmuz zam oranı kaç?

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Haziran ayı enflasyon rakamının açıklanması ile memur ve emeklinin zam oranı da netleşti.

TÜİK verilerine göre haziran ayında enflasyon yıllık yüzde 32,11 artarken, aylık bazda ise artış yüzde 0,99 gerçekleşti.

Memur ve memur emeklisinin zam oranı

Haziran enflasyonuyla birlikte hem memur ve memur emeklisi hem de SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaş ve aylıklarını şekillendirecek 6 aylık enflasyon farkı 6,09 olarak hesaplandı.

Memur ve memur emeklileri enflasyon farkına ek olarak, yüzde 7'lik toplu sözleşme zammı da alırken memur maaşları için temmuz ayı toplam artış oranı yüzde 13,52 oldu.

En düşük memur maaşı ve memur emeklisi aylığı

Böylece 61 bin 890 lira olan en düşük memur maaşı yüzde 13,52 artışla 70 bin 257 liraya yükseldi.

27 bin 772 lira seviyesinde olan en düşük memur emeklisi aylığı ise 31 bin 527 liraya çıktı.

En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı belli oldu

Haziran verileriyle birlikte milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin de zam oranı belli oldu.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayında yüzde 17,76 zam alacak.

20 bin TL olan en düşük emekli maaşı da bu durumda 23 bin 552 TL'ye yükselecek.

Bu artışla birlikte emeklilerin kök aylıkları ile birlikte ek ödemeleri de artacak.