Fed’den faiz indirimi bekleyenlere kötü haber: Senaryo tamamen değişti

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Fed'in yeni başkanı Kevin Warsh'ın şahin mesajları sonrası faiz politikalarına ilişkin beklentiler yeniden şekilleniyor.

Avustralya'nın en büyük bankalarından CommBank'a göre yatırımcılar, birkaç ay öncesine kadar beklenen faiz indirimleri yerine artık olası faiz artışlarını fiyatlamaya başladı.

CommBank analistleri, güçlü ekonomik veriler ve yükselen enerji fiyatlarının piyasa beklentilerini değiştirdiğini belirterek yatırımcıların Fed'in eylülde faiz artırabileceği ihtimalini değerlendirmeye başladığını söyledi.

CommBank Kıdemli Ekonomisti ve Döviz Stratejisti Kristina Clifton'a göre bu beklentinin arkasında güçlü yatırımlar, yapay zeka harcamaları ve vergi indirimleriyle desteklenen ABD istisnası bulunuyor. Özellikle yapay zekaya yönelik milyarlarca dolarlık yatırımların ekonomik büyümeyi desteklediği ve ABD'ye sermaye girişini artırdığı ifade ediliyor.

Kevin Warsh dönemi

Öte yandan ABD Merkez Bankası'nın yeni başkanı Kevin Warsh'ın göreve gelmesi de para politikasında yeni bir dönemin sinyallerini verdi.

Warsh'ın, geçmiş yönetimlerden farklı olarak piyasalara önceden yol haritası vermek yerine, gelen ekonomik verilere göre karar alınmasını savunduğu belirtiliyor. Bu yaklaşımın piyasalardaki oynaklığı azaltabileceği ancak belirsizliği artırabileceği değerlendiriliyor.

CommBank, yeni dönemde Fed üzerindeki siyasi baskıların da gündemde kalabileceğine dikkat çekerken özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın faizlerin düşürülmesi yönünde baskı kurabileceği ve Fed'in bağımsızlığını korumasının kritik önem taşıdığını belirtiyor.