AB'nin yeni e-ticaret vergisine karşı Türkiye'den kritik adım

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Avrupa Birliği'nin, üçüncü ülkelerden gelen 150 avro altındaki e-ticaret gönderilerine yönelik gümrük muafiyetini kaldırarak ürün başına 3 avro gümrük vergisi uygulamasını 1 Temmuz 2026 itibarıyla yürürlüğe almasının ardından Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile sınır ötesi e-ticarette Gümrük Birliği kazanımlarını korumaya yönelik diplomatik ve teknik çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

A.TR belgeli ürünlerde tercihli rejim devam edecek

Bakan Bolat, Avrupa Birliği'nin düzenleme hazırlıklarının başladığı ilk günden bu yana Avrupa Komisyonu nezdinde yoğun girişimlerde bulunulduğunu ifade etti.

Yürütülen çalışmalar sonucunda, Türkiye'de serbest dolaşımda bulunan ve A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde Avrupa Birliği'ne e-ticaret yoluyla gönderilen ürünlerin, H1 gümrük beyannamesi kapsamında kolaylaştırılmış usulle tercihli rejimden yararlanmaya devam edeceği bildirildi.

Böylece, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği'nin temel prensiplerinin sınır ötesi e-ticaret alanında da korunması yönünde önemli bir adım atıldığı vurgulandı.

150 avro altındaki gönderiler için teknik altyapı hazırlanıyor

Ticaret Bakanlığı, düşük değerli e-ticaret gönderilerinde tercihli rejimin kesintisiz uygulanabilmesi amacıyla teknik altyapı çalışmalarını da eş zamanlı yürüttüğünü açıkladı.

Bu kapsamda, 150 avro altındaki e-ticaret gönderileri için hızlı kargo operatörleri tarafından kolaylaştırılmış A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmesine imkan sağlayacak teknik sistemin oluşturulduğu, uygulamaya ilişkin hazırlıkların ise kısa süre içinde tamamlanacağı belirtildi.

Kalıcı çözüm için AB ile temaslar sürecek

Bakanlık, Avrupa Birliği ile kurulan kolaylaştırılmış sistemin e-ihracatçılara ek yük getirmeyecek şekilde uygulanması için temasların devam edeceğini bildirdi.

Ayrıca, Avrupa Birliği'nde e-ticarette kullanılan H7 gümrük beyannamesi kapsamında da A.TR Dolaşım Belgesi'nin kullanılabilmesini sağlayacak daha kalıcı bir çözümün hayata geçirilmesi amacıyla Avrupa Komisyonu ile teknik çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi.