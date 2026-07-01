Et fiyatlarındaki rekor artış sonrası düğmeye basıldı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

ABD'de son dönemde rekor seviyelere ulaşan dana eti fiyatları nedeniyle Trump yönetimi yeni bir destek programını devreye aldı.

ABD Tarım Bakanlığı (USDA), küçük ve orta ölçekli et işleme tesislerine canlı hayvan alım maliyetlerini karşılamaları için 500 milyon dolara kadar mali destek sağlanacağını duyurdu. Destek ödemeleri, tarihsel olarak düşük seviyelerde seyreden sığır varlığı nedeniyle artan maliyetlerin hafifletilmesini amaçlıyor.

Büyük şirketlere destek yok

SPUR adı verilen destek programından yalnızca ABD mülkiyetindeki, federal veya onaylı denetim programları kapsamında faaliyet gösteren ve ulusal pazarda hakim konumda olmayan et işleme şirketleri yararlanabilecek.

Tyson Foods, JBS, Cargill ve National Beef gibi sektörün en büyük dört şirketi ise program kapsamına alınmadı. Söz konusu şirketlerin ABD'deki sığır eti işleme kapasitesinin yaklaşık yüzde 85'ini elinde bulundurduğu belirtiliyor.

Yetkililer, küçük mezbahaların mevcut piyasa koşullarında kesilen her büyükbaş hayvan için ortalama 300 dolar zarar ettiğini ifade ediyor.

Et fiyatlarındaki yükseliş sürüyor

Trump yönetiminin açıkladığı paket, ABD'de "beeflation" olarak adlandırılan dana eti fiyatlarındaki hızlı yükselişi kontrol altına almaya yönelik son adım oldu.

St. Louis Merkez Bankası verilerine göre mayıs ayında kıymanın ortalama fiyatı pound başına 6,745 dolara yükselirken, yıllık artış yüzde 12,77 olarak kaydedildi.

Öte yandan ABD Adalet Bakanlığı da ülkedeki en büyük et işleme şirketleri hakkında fiyat oluşumlarına ilişkin cezai soruşturma yürütüyor.

Barbekü maliyeti de rekor kırdı

Artan et fiyatları, ABD'de 4 Temmuz kutlamalarının maliyetini de yükseltti.

ABD Çiftlik Bürosu verilerine göre, 10 kişilik bir barbekünün ortalama maliyeti bu yıl 73,82 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Artışta dana eti fiyatlarının yanı sıra akaryakıt maliyetlerindeki yükseliş de etkili oldu.

Buna rağmen uzmanlar, tüketicilerin biftek ve hamburger gibi kırmızı et ürünlerine olan talebinin güçlü şekilde devam ettiğini belirtiyor. Ünlü şef Wolfgang Puck ise Arjantin ve Brezilya'dan artan ithalat sayesinde restoranlarda satılan bazı premium et ürünlerinin fiyatlarında geçen yıla göre düşüş yaşandığını ifade etti.