Fiyat manipülasyonuna ceza: İhtiyaç sahiplerine 53 milyon yumurta bağışlayacaklar

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ABD'de yumurta fiyatlarında 2025 yılında yaşanan tarihi artışın ardından başlatılan rekabet soruşturması uzlaşmayla sonuçlandı. Ülkenin önde gelen üreticileri Cal-Maine Foods, Hickman's Egg Ranch ve Versova, soruşturmayı kapatmak amacıyla 53 milyon yumurtayı gıda bankaları ve sivil toplum kuruluşlarına bağışlamayı, ayrıca 3,3 milyon dolar ödeme yapmayı kabul etti.

Federal ve eyalet rekabet otoriteleriyle varılan anlaşmaya göre şirketler, gelecekte fiyatları etkileyecek yasa dışı koordinasyondan kaçınacak, rekabet kurallarına uyum programları oluşturacak ve denetim süreçlerinde yetkililerle iş birliği yapacak.

Yıllarca fiyatları etkiledikleri öne sürüldü

New York Başsavcılığı, soruşturmada şirketlerin yıllar boyunca günlük yumurta fiyat endeksini etkilemek amacıyla koordineli hareket ettiğinin belirlendiğini açıkladı. Yetkililere göre bu durum, ülke genelinde tüketicilerin yumurtayı olması gerekenden daha yüksek fiyatlarla satın almasına neden oldu.

Soruşturma kapsamında elde edilen yazışmalarda, Hickman's Egg Ranch'in üst düzey yöneticisinin 2022 yılında diğer üreticilere fiyat tekliflerini artırmaları yönünde çağrı yaptığı da tespit edildi.

Fiyatlar zirveden yüzde 65 geriledi

ABD'de kuş gribi salgını nedeniyle milyonlarca yumurtacı tavuğun itlaf edilmesi, 2025'in başında yumurta fiyatlarını tarihi seviyelere taşımıştı. Bir düzine yumurtanın fiyatı 6,22 dolara kadar yükselirken, ABD Tarım Bakanlığı verilerine göre mayıs ayında fiyatlar 2,19 dolara gerileyerek yaklaşık yüzde 65 düştü.

Yetkililer, anlaşmanın mahkeme tarafından onaylanmasının ardından resmen yürürlüğe gireceğini bildirdi.