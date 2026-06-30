Fed faiz kararı ne zaman, hangi gün belli olacak? Fed faiz mi artıracak?
Amerikan Merkez Bankası temmuz ayında toplanacak. Dünyanın gözü kulağı bu toplantıda olacak. Bu yıl 3 kez faiz artırımı beklenirken yeni haftada "Fed faiz kararı ne zaman" sorusu sıklaşıyor.
Küresel piyasalarda gözler temmuz ayında gerçekleştirilecek Amerikan Merkez Bankası toplantısına çevrildi. Fed faiz kararı tüm dünyayı yakından ilgilendiriyor. Bu sebeple "Fed faiz kararı ne zaman" sorusu sıkça geliyor.
Fed faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
Amerikan Merkez Bankası temmuz ayının 29'unda toplanacak ve saat 21.00'de faiz kararını duyuracak. Fed Başkanı Kevin Warsh, aynı gün saat 21.30'da kameralar karşısına geçecek.
30 Haziran 2026 günkü beklentiye göre piyasaların yüzde 33.2'si 25 baz puan artış bekliyor. Yüzde 66.8'i ise faizlerin sabit kalacağını öngörüyor.