Merkez bankaları dolar rezervlerini ilk kez azaltmaya hazırlanıyor

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Küresel finans sisteminin temelleri sarsılıyor mu? Yatırımcılar fırtınalı denizlerde güvenli limanlar arıyor. Amerikan para biriminin tahtı artık sorgulanıyor. Jeopolitik sarsıntılar rüzgarın yönünü değiştiriyor.

OMFIF salı günü çarpıcı bir araştırma yayımladı. Yetkililer önümüzdeki on yıl için planlarını açıkladı. Birçok kurum dolar ağırlığını azaltmayı planlıyor. Doları artırmayı düşünenlerin sayısı giderek azalıyor. Araştırma böylesi bir eğilimi ilk kez kayıtlara geçirdi.

Official Monetary and Financial Institutions Forum çalışmayı yürüttü. Küresel siyasi riskler dolar üzerinde baskı yaratıyor. Uzmanlar doların ana rezerv statüsünü hararetle tartışıyor. Washington merkezli politika belirsizlikleri endişeleri körüklüyor.

Merkez bankaları yapay zeka araçlarına yöneliyor

Londra merkezli düşünce kuruluşu 2010 yılında kuruldu. Anket 90 farklı kurumsal yatırımcıyı kapsıyor. Kamu emeklilik fonları ve varlık fonları araştırmaya katıldı. Katılımcılar mevcut seviyelerden daha fazla yapay zeka kullanmayı arzuluyor.

Ankete katılan fonlar toplam 10 trilyon dolar yönetiyor. Yöneticiler piyasa oynaklığını kalıcı bir unsur olarak görüyor. Ekipler risklerle başa çıkmak için yeni yöntemler deniyor. Yapay zeka uygulamaları risk yönetiminde öne çıkıyor.

OMFIF kıdemli ekonomisti Yara Aziz raporda uyarılar paylaştı. Aziz piyasa koşullarının normale dönmesini beklemenin gerçekçi olmadığını belirtti. Kurumsal yatırımcıların yeni stratejiler geliştirmesi gerekiyor. Kamu fonları bekleme lüksüne artık sahip bulunmuyor.

Alternatif para birimleri ve altın

Amerikan dolarının hala net bir alternatifi bulunmuyor. Para birimi yüksek faizlerin etkisiyle yılbaşından beri %3 değer kazandı. Yatırımcılar Amerikan varlıklarına hala büyük bir iştah duyuyor. ABD-İran savaşı piyasalarda güvenli liman arayışını tetikledi.

Küresel kurumsal yatırımcıların %60 kadarı çok kutuplu dünyayı kabulleniyor. Merkez bankalarının ise %79 gibi büyük bir kısmı değişimi onaylıyor. Sekiz büyük para birimi dışındaki alternatifler hızla zemin kazanıyor. Yöneticiler Norveç kronu, Yeni Zelanda doları ve sterlin alımlarını artırıyor.

Yöneticiler euro ve Çin yuanı tutma niyetlerini koruyor. Uzmanlar her iki para biriminde de yapısal zorluklar görüyor. Ankete katılanların neredeyse tamamı yuanı etkili bir çeşitlendirme aracı sayıyor. Altın ise rezerv yönetimi stratejisinin merkezine çoktan yerleşti.

Merkez bankalarının %82 gibi rekor bir kısmı altın tutuyor. Altın fiyatları son dönemde art arda rekor seviyeleri test etti. Katılımcıların net %30 kadarı bir iki yıl içinde altın yatırımlarını artıracak. Kurumlar kısa vadede en çok altına ağırlık vermeyi planlıyor.

Gelişmekte olan piyasalara yönelik ilgi artıyor

Araştırma yapay zeka entegrasyonuna dair çarpıcı veriler sunuyor. Merkez bankalarının %66 oranından fazlası kullanımı artırmayı planlıyor. Gelişmiş ülke bankalarının hiçbiri mevcut seviyelerden memnuniyet duymuyor. Genel toplamda ise bankaların sadece %9 kadarı halinden memnun görünüyor.

Ekipler algoritmaları ağırlıklı olarak veri analizi için kullanıyor. Arka ofis işlemleri de otomasyon sistemlerine emanet ediliyor. Gelişmiş ülkelerdeki merkez bankalarının %89 kadarı teknolojiyi halihazırda kullanıyor. Gelişmekte olan piyasalarda ise oran %44 seviyesinde kalıyor.

Fonlar fiziki varlıklar ve gayrimenkul yatırımlarını hedefliyor

Kamu fonları altyapı ve gayrimenkul gibi fiziki varlıkları tercih ediyor. Yeni talepler diğer tüm varlık sınıflarını açıkça geride bırakıyor. Yöneticilerin neredeyse %60 kadarı bir iki yıl içinde tahsisatlarını artıracak. Kurumsal para akışı alternatif pazarlara yöneliyor.

Küresel fonların %38 kadarı gelişmekte olan ekonomilere ağırlık verecek. Oran geçen yıl sadece %27 seviyesinde ölçülmüştü. Yatırımcılar gelişmekte olan piyasalara gelişmişlerden daha fazla ilgi gösteriyor. Gelişmiş ekonomilere yönelik artış talebi geçen yıl %47 seviyesindeydi.

Ankete göre gelişmiş ekonomilere yönelik talep %25 seviyesine geriledi. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin hala en cazip pazarlar sayılıyor. Teknoloji merkezli büyüme yatırımcıları sürekli ülkelere çekiyor. Yapay zeka patlaması fonların rotasını belirlemeye devam ediyor.