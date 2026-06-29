Merkez Bankası rezervleri geriledi

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Matriks Haber'in TCMB verileri üzerinden yaptığı hesaplamaya göre, 19 Haziran haftasında 157,2 milyar dolar seviyesinde bulunan TCMB'nin toplam rezervleri, 26 Haziran ile sona eren haftada yaklaşık 8,2 milyar dolar azalarak 149 milyar dolar düzeyine geriledi.

TCMB rezervleri, 30 Ocak 2026 haftasında 218,2 milyar dolar ile tarihi zirvesini gördükten sonra dalgalı ancak aşağı yönlü bir seyir izlemeye başladı.

Son dört haftalık dönemde rezervler, 160 milyar doların üzerindeki seviyelerden yaklaşık 149 milyar dolara geriledi.

TCMB, 26 Haziran haftasına ilişkin resmi uluslararası rezerv verilerini 2 Temmuz Perşembe günü saat 14.30'da kamuoyuyla paylaşacak.