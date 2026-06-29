TÜİK açıkladı: Ekonomik güven endeksi 4 ayın zirvesinde
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre mayısta 97,2 olan ekonomik güven endeksi, haziran ayında yüzde 1,8 oranında artarak 98,9 değerini aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "Ekonomik Güven Endeksi, Haziran 2026" verilerini yayımladı.
Buna göre ekonomik güven endeksi, mayıs ayında 97,2 seviyesindeyken haziranda yüzde 1,8 artışla 98,9'a yükseldi.
Böylece endeks, Şubat 2026'da kaydedilen 100,7 seviyesinin ardından en yüksek değerine ulaşarak son 4 ayın zirvesini gördü.
Tüm alt endekslerde artış görüldü
Haziran ayında ekonomik güven endeksini oluşturan alt kalemlerin tamamında artış kaydedildi. Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,5 yükselerek 87,9 değerine çıktı.
Aynı dönemde reel kesim güven endeksi yüzde 1 artışla 102,0 seviyesine ulaşırken, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,4 artarak 110,5 oldu.
Perakende ticaret sektörü güven endeksi haziranda yüzde 0,3 artışla 112,8 değerini aldı. İnşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 1,1 yükselerek 83,0 seviyesine çıktı.