VakıfBank'tan MIGA garantisiyle 250 milyon dolarlık dış ticaret finansmanı

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VakıfBank, uluslararası fonlama kaynaklarını çeşitlendirme stratejisi kapsamında, Dünya Bankası Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) garantisi altında 250 milyon dolar tutarında yeni finansman sağladı.

JP Morgan'ın tek kreditör banka olarak yer aldığı ve üç yıla kadar yenileme opsiyonu içeren finansman, yüzde 95 MIGA garantisi kapsamında yapılandırıldı. Söz konusu kaynağın, geri dönüşüm yoluyla yeniden üretime kazandırılan hurda demir-çelik ithalatı ile yenilenebilir enerji dış ticaret işlemlerinin finansmanında kullanılması planlanıyor. Böylece hem ihracatın hem de Türkiye'nin enerji dönüşümünün desteklenmesi hedefleniyor.

Türkiye'de ticari bankalar arasında ilk işlem

İşleme ilişkin değerlendirmelerde bulunan VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan, bankanın uluslararası fonlama çalışmalarını yalnızca kaynak teminiyle sınırlı görmediklerini belirterek, katma değer üreten sektörlerin finansmanına odaklandıklarını söyledi.

Arslan, mart ayında Dünya Bankası'nın bir diğer kuruluşu olan IBRD garantisi altında 1,5 milyar euro tutarında 10 yıl vadeli finansman sağladıklarını anımsatarak, MIGA garantisiyle gerçekleştirilen yeni işlemin de bu stratejinin önemli bir parçası olduğunu ifade etti.

Türkiye'deki ticari bankalar arasında MIGA'nın Dış Ticaret Finansman Garanti Programı kapsamında gerçekleştirilen ilk işlem olma özelliğini taşıyan finansmanın, ihracat ve yenilenebilir enerji yatırımlarına destek sağlayacağını vurgulayan Arslan, Dünya Bankası Grubu ile iş birliklerini sürdürmeyi hedeflediklerini kaydetti.

İhracat ve enerji dönüşümüne destek

MIGA Genel Müdürü Tsutomu Yamamoto ise Türkiye'nin dünyanın en büyük çelik üreticileri arasında yer aldığına işaret ederek, geri dönüştürülebilir çelik hurdası ile rüzgâr türbinleri ve ilgili ekipmanların ithalatının finansmanının ülkenin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlayacağını belirtti.

JP Morgan Türkiye Genel Müdürü Mustafa Bağrıaçık da bankanın söz konusu işlemde tek kreditör olarak yer almaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, iş birliğinin uluslararası finansman yoluyla dış ticaretin desteklenmesine katkı sağlayacağını söyledi.

JP Morgan İhracat ve Kurum Finansmanı Küresel Başkanı Laura Galvin ise VakıfBank'ın kalkınma odaklı bankacılık stratejisini desteklemek amacıyla Dünya Bankası Grubu ile iş birliklerini sürdürmeyi hedeflediklerini belirtti.