SPK tedbirleri sona erdi, emir/işlem oranı yeniden 5:1 oldu
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 2 Mart-26 Haziran 2026 döneminde uyguladığı geçici tedbirlerin sona ermesinin ardından, Pay Piyasası'nda emir/işlem oranı 29 Haziran itibarıyla yeniden standart uygulama olan 5:1 seviyesine yükseltildi.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından mart ayında devreye alınan geçici piyasa tedbirlerinin sona ermesiyle birlikte, Pay Piyasası'nda emir/işlem oranı yeniden standart seviyeye döndü.
Yapılan açıklamaya göre, 29 Haziran 2026 tarihinden itibaren Pay Piyasası'nda emir/işlem oranı yeniden 5:1 olarak uygulanmaya başlandı.
SPK, piyasalardaki oynaklığın azaltılması amacıyla 2 Mart-26 Haziran 2026 tarihleri arasında çeşitli tedbirler uygulamaya almıştı. Bu kapsamda, yatırımcıların ilettiği emir sayısının gerçekleşen işlem sayısına oranını ifade eden emir/işlem oranı 1 Mart'ta 5:1'den 3:1'e düşürülmüştü.
Geçici düzenlemenin 26 Haziran'da sona ermesiyle birlikte, 29 Haziran itibarıyla daha önce uygulanan standart emir/işlem oranı olan 5:1 seviyesine geri dönüldü.