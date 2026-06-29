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SPK tedbirleri sona erdi, emir/işlem oranı yeniden 5:1 oldu

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 2 Mart-26 Haziran 2026 döneminde uyguladığı geçici tedbirlerin sona ermesinin ardından, Pay Piyasası'nda emir/işlem oranı 29 Haziran itibarıyla yeniden standart uygulama olan 5:1 seviyesine yükseltildi.

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SPK tedbirleri sona erdi, emir/işlem oranı yeniden 5:1 oldu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından mart ayında devreye alınan geçici piyasa tedbirlerinin sona ermesiyle birlikte, Pay Piyasası'nda emir/işlem oranı yeniden standart seviyeye döndü.

Yapılan açıklamaya göre, 29 Haziran 2026 tarihinden itibaren Pay Piyasası'nda emir/işlem oranı yeniden 5:1 olarak uygulanmaya başlandı.

SPK, piyasalardaki oynaklığın azaltılması amacıyla 2 Mart-26 Haziran 2026 tarihleri arasında çeşitli tedbirler uygulamaya almıştı. Bu kapsamda, yatırımcıların ilettiği emir sayısının gerçekleşen işlem sayısına oranını ifade eden emir/işlem oranı 1 Mart'ta 5:1'den 3:1'e düşürülmüştü.

Geçici düzenlemenin 26 Haziran'da sona ermesiyle birlikte, 29 Haziran itibarıyla daha önce uygulanan standart emir/işlem oranı olan 5:1 seviyesine geri dönüldü.

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Kaynak: HABER MERKEZİ
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